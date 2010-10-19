-GÖNÜL: HEDEF İTTİFAK TOPRAKLARININ KORUNMASI OLMALI WASHINGTON (A.A) - 18.10.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, ABD'nin füze savunma sistemiyle ilgili olarak, ABD'nin Aşamalı/Uyarlanabilir Yaklaşımı'nın, NATO bağlamında geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "İttifak güvenliğinin bölünmezliği ilkesi temelinde, bizim görüşümüz, olası bir füze savunma sisteminin hedefinin, tüm ittifak toprakları, nüfusları ve güvenlik güçlerinin, balistik füze tehditlerine karşı korunması şeklinde olması yönünde" dedi. Amerikan-Türk Konseyi'nin (ATC) 29. Yıllık Konferansı kapsamında, Bakan Gönül'e "Seçkin Savunma Ödülü" verildi. Gönül, ödülünü ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in elinden aldı. Gönül, burada yaptığı konuşmada, kendisine takdim edilen ödülden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve ABD'nin, kökleri derinlere dayanan ortaklıkları bulunduğunu belirten Gönül, iki ülkenin demokrasi, insan hakları, serbest piyasa ekonomisi gibi aynı değerleri savunduğunu ve birçok uluslararası güvenlik girişiminde birlikte hareket ettiğini anlattı. ABD Başkanı Barack Obama'nın dile getirdiği "model ortaklık" altındaki girişimlerin geliştirilmesini beklediklerini dile getiren Gönül, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin de Kore Savaşı'ndan bu yana "örnek alınacak düzeyde" olduğunu ifade etti. -ERMENİ TASARISI- Gönül, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren tasarının ABD Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesi'nden geçmesinin iki ülke ilişkilerinde kaygıya neden olduğunu, ancak ABD yönetimi ve Kongresinin, Türkiye'nin hassasiyetini ve konuya yönelik haklı tepkisini dikkate alacağından ve bu tasarının senato genel kuruluna gelmesini önlemeye dönük her şeyi yapacaklarından emin olduklarını kaydetti. Bakan Gönül, bazı araştırmaların, dünyadaki 18 çatışma alanının 13'ünün Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada olduğunu gösterdiğini, ancak Türkiye'nin bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarın adası olarak kalmaya devam ettiğini söyledi. ABD'nin Irak'tan çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Gönül, bütün bu çabalardan sonra Irak'ın istikrarlı ve barış içinde bir ülke olmasını umduklarını kaydetti. Gönül, terör örgütü PKK ile mücadelede de Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin devamını ve daha da geliştirilmesini arzuladıklarını anlattı, Afganistan konusundaki iş birliğine ve Türkiye'nin çabalarına değindi. -FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ- Gönül, füze savunma sistemiyle ilgili olarak, "İttifak güvenliğine değerli bir katkı olarak, ABD'nin Aşamalı/Uyarlanabilir Yaklaşımının, NATO bağlamında geliştirilmesi gerektiğini ve NATO bağlamında olacak bu yaklaşımı memnuniyetle karşıladıklarını" söyledi. Bakan Gönül, "İttifak güvenliğinin bölünmezliği ilkesi temelinde, bizim görüşümüz, olası bir füze savunma sisteminin hedefinin, tüm ittifak toprakları, nüfusları ve güvenlik güçlerinin, balistik füze tehditlerine karşı korunması şeklinde olması yönünde" dedi. Türkiye ile ABD arasındaki savunma iş birliğinin, Türkiye'nin modern savunma endüstrisinin temelinin kurulmasına yönelik çabalara katkı sağladığını belirten Gönül, Türk ve Amerikan savunma sanayii şirketleri arasındaki iş birliğinin devam etmesi ve daha da geliştirilmesi arzusunu dile getirdi.