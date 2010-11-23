-GÖNÜL'DEN ASKERLİK AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, polislerin askerlikten muaf tutulması konusundaki çalışmayla ilgili olarak ''Henüz İçişleri Bakanlığımızdan bize görüş bildirebileceğimiz teklif gelmedi ama dün akşam dahi beraber fikri çalışma yaptık, görüş alışverişinde bulunduk ama henüz yazıya dökülmüş değil'' dedi. Bakan Gönül, Milli Savunma Bakanlığında Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ulusal Savunma ve Eski Muharipler Bakanı Charles Mwando Nsimba ve beraberindeki heyetle görüşmesi sırasında basın mensuplarının askerlikle ilgili çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı. Polislerin askerlikten muaf tutulmasına yönelik çalışmayla ilgili son durumun sorulması üzerine Bakan Gönül, ''Henüz İçişleri Bakanlığımızdan bize görüş bildirebileceğimiz bir teklif gelmedi ama dün akşam dahi beraber fikri çalışma yaptık, görüş alışverişinde bulunduk ama henüz yazıya dökülmüş değil. Tabii bir kanun olabilmesi için bir metin çıkması lazım, bakanlıkların görüşlerinin alınması lazım'' diye konuştu. Bakan Gönül, sözleşmeli er uygulaması konusundaki soruya ise ''Bir tasarı ortaya çıktı fakat meclis gündemi sebebiyle bunu biraz daha kısaltmaya çalışıyoruz. Çünkü meclisin gündemi çok yoğun. Çok uzun maddeler vardı, onları biraz daha kısaltarak meclisin gündemine uygun hale getirmeye çalışıyoruz'' yanıtını verdi. -''İTHAM DEĞİL TESPİT''- Vecdi Gönül, bedelli askerlik konusunda ''lobi bulunduğu'' şeklindeki değerlendirmelerinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti: ''Bugün söylediklerim eski söylediklerimin aynısıdır, yeni bir şey söylemedim ancak milletvekillerimize yüzlerce mesaj geliyor, mektup geliyor o sebeple bir lobi dedim. Lobi, tabii demokratik, özellikle parlamenter rejimlerde çok meşru bir şeydir yani o bir itham değil tespitten ibarettir. Her menfaat grubunun, aynı düşüncede olan insanların lobi kurmasından daha tabii bir şey olmamaz.''