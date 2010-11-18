Gönül: Yakın vadede bedelli askerlik yok

T24 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, askerlik tartışmalarına son noktayı koyacak açıklamalar yaptı. Gönül, yakın vadede bedelli askerliğin olmayacağını söyledi.



Gönül, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın sorularını yanıtladı. Donat'ın yazısı (17 Kasım 2010) şöyle:



Antalya... Alanya... İncekum... Hava güzel... Çok kişi havuzda, denizde.

Biz de Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'le bayram sohbetindeyiz.

Birinci konu "bedelli askerlik."

Başbakan "yok" diyor.

Ama "paralı askerlik lobisinden" elektronik posta yağmaya devam ediyor.

"Sayın Bakan... Size de geliyor mu?.. Ne diyorsunuz" diye soralım ve "bayram sohbetine" başlayalım.



Şimdi söz Vecdi Gönül'de:

-Telefonum internette kayıtlı... Bana ulaşmak kolay... Sözünü ettiğiniz lobi ilk başta fazlasıyla mesaj yolluyordu... Beyanlarım onların arzu ettiği istikamette olmayınca vazgeçtiler.

- Ama hâlâ bedelli askerlikte ısrarlılar.

- Mümkün değil.

- Neden?

- Mümkün olabilmesi için Genelkurmay'ın "ihtiyaçtan fazla celp var... Paralı askerliğe imkân tanıyacak bir yoğunluk var" diye bize yazması lazım.



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Vecdi Gönül "25 yıllık perspektiften" söz etti.

"1111 sayılı kanunun 10'uncu maddesi muvacehesinde", geliştirilen alternatiflerin hangisine itibar edilirse edilsin, celp miktarı "ihtiyacın yüzde yüzünü" karşılamıyor.



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- Sayın Bakan "bedelli lobisine" mesajınız?

- Askere gitmeleri... Ne kadar erken, o kadar iyi... Herkesin özel durumuna saygım var... Kendilerini özel durumlarına göre ayarlasınlar.



Yazılıyor, çiziliyor... Asker "garsonlukta... Hizmetçilikte kullanılıyor" deniliyor. Talep:

- Paralı askerlik çıksın... Orduya garson lazımsa, maaşlı garson çalıştırsın.

Vecdi Gönül'ün "bu konuya" bakışı:

Askerlik hizmetinin nasıl icra edileceği, TSK İç Hizmet Yasası'nda gösterilmiştir.

Yanlış uygulama olduğu iddiası varsa, Genelkurmay'a bildirirler.

Genelkurmay da gerekli tahkikatı yapar.



Dışa açılmayı konuşuyorduk. "Her konudaki" açılmayı.

Tabii "askerin açılmasını" da.

Vecdi Gönül "bazı somut örneklerden" söz etti:

Askerimiz, barışı koruma görevi çerçevesinde yurtdışına gitti.

Somali'ye... Kosova'ya... Bosna Hersek'e... Afganistan'a.

Bu görevler ordumuza yepyeni bir vizyon kazandırdı.

Eskiden barışı korumak denilince, ülkedeki görev akla gelirdi... Şimdi her şey öyle değişiyor ki... Ordu, dünya barışını korumada görev üstleniyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri, gelişen dünya koşullarına kendisini uyduruyor mu?

8 yıldır Milli Savunma Bakanlığı yapan Vecdi Gönül'ün yanıtı:

- Uydurmaya gayret ediyor... Okul programlarını çağın gereklerine göre değiştiriyor.



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Vecdi Gönül:

- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünya ile teması sürekli artıyor... Arttıkça da dünyadaki değişimden daha fazla haberdar oluyor.



Yıllarca valilik yaptı.

Sayıştay Başkanlığı yaptı.

Devleti çok iyi bilen bir devlet adamı.

Popülizm, onun kitabında yok.



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Arife... Tam gün beraberdik.

Dün sabah bayram namazına birlikte gittik.

Sonra kahvaltı yaptık.

Ardından o "dostlarla sohbete daldı."

Biz de yazımızı yazmaya başladık.



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Konuşurken Vecdi Bey'e yine "lobi konusunu" açtık.

Son yıllarda gördüğümüz "en organize kesim", paralı askerlik yanlılarının oluşturduğu "lobi."

Vecdi Gönül "biliyorum" dedi.



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Bilmesine biliyor da...

Ufacık da olsa bir "ümit" verebiliyor mu?

Hayır.

Vecdi Bey "seçmene selam...

Mavi boncuk dağıtmak...

Yalan söylemek...

Boş yere ümit vermek" gibi şeylere çok uzak.



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Vecdi Gönül "yakın vadede paralı askerlik yok" diyor.

- Yakın vade nedir?

- 25 yıllık bir perspektif çizildi...

Gelişen alternatifler dikkate alındığında bile bu (paralı askerlik) mümkün görünmüyor.





