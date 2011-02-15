-GÖNÜL: ''TUTUKLANANLAR TERFİ EDEMEZ'' TBMM (A.A) - 15.02.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, ''Tevkif edilenler emekli de edilemezler, terfi de edemezler.' Kanun hükmünü okuyorum. Açar okursunuz'' dedi. Gönül, AK Parti grup toplantısında, gazetecilerin, ''Balyoz Planı'' davası kapsamında muvazzaf subayların tutuklanmalarına ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Gönül, tutuklamalara ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, ''(TSK Personel Kanunu) 926 sayılı Kanun'un 65. maddesi durumu düzenlemiş. Kanun ne diyorsa o...'' karşılığını verdi. Bir gazetecinin, ''Muhalefet partilerinin tutuklamalarla ilgili çok ciddi ithamları var'' demesi üzerine, Gönül, ''Vallahi, ben hiç adliyeyi bugüne kadar eleştirmedim, başkası eleştiriyorsa onu da bilmem. Yargı kararları... Yönetici olmasak, basın mensubu olsak yazarız hani. Bir bakan sıfatıyla yargı kararlarını ben şahsen eleştiremem'' diye konuştu. Bir başka gazetecinin, ''Yargı kararı boyutuyla ilgili değil de muvazzaf subaylarla ilgili 'açığa alınacaklar', 'emekli edilecekler' gibi bazı haberler var bugün'' sözleri üzerine, Gönül, ''Hayır, şöyle; biliyorsunuz memuriyette açığa alma bir tedbirdir. Delillerin karartılmaması için vesaire... Tevkif edilince zaten delillerin karartılması söz konusu olmaz. Sivilde tevkif edileni de açığa alırız. Çünkü hukuk öyle diyor ama 926 sayılı Kanun'da böyle bir öneri, böyle bir hüküm yok'' dedi. -''ŞU ANDA İTİRAZ AŞAMASINDA''- Gönül, ''Aynı zamanda göreve devam mı...'' sorusuna, ''Öyle bir şey olabilir mi? Ne diyorum, bakın; açığa almanın amacı delilleri tahrifin önlemesidir. Hapisteki adam delilleri tahrif edebilir mi? Bitti, edemez... Açığa alma tedbirdir. Tevkif edildiğine göre bu tedbire şu ana ihtiyaç görülmüyor ama duruma tabii bir kere tevkifin devam edip etmeyeceğini, itirazların durumuna göre görececeğiz. Şu anda itiraz aşamasında...'' karşılığını verdi. Bir gazetecinin, ''Tevkif edildikleri için terfi imkanı ortadan kalkmış oluyor öyle değil mi'' sorusunu, Bakan Gönül, ''65. maddenin son fıkrası diyor ki 'Açığa alınanlar ve tevkif edilenler emekli de edilemezler, terfi de edemezler.' Kanun hükmünü okuyorum. Açar okursunuz...'' şeklinde yanıtladı. ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in, Dolmabahçe'deki görüşmesine ilişkin çok spekülasyon yapıldığının'' söylenmesi üzerine, Gönül, ''Başbakan'ın başkanlığında olan toplantılarda Başbakan konuşur, ben konuşamam'' dedi.