Gönül: Tek Tip ve bedelli çalışmaları sürüyor

T24 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, tek tip ve bedelli askerlik için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Gönül, ''Ancak henüz sonuç yok'' dedi.



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, askerlik konusunda açıklamalarda bulundu.



Bakan Gönül, “Tek tip ve bedelli askerlik için çalışmalar devam ediyor” dedi.



Gönül, çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşmadığını ifade etti.



Genelkurmay Başkanlığı, askerliğin herkes için aynı sürede olmasını istiyor.



Hükümetin ise askerlik süresinin kısalmasını istediği belirtiliyor. Hükümet, bedelli askerlik konusuna da sıcak bakıyor.



