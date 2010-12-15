-GÖNÜL: SAVAŞ UÇAĞI PROJE TALİMATI VERİLDİ ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Türkiye'de ilk defa bir savaş uçağının projelendirilmesi talimatı verildiğini belirterek, ''Uçak, yeni nesil olacak. F4 uçaklarının görev sürelerinin bitişini karşılayacak şekilde F16 ve F35'lerle beraber görev yapabilecek bir harp uçağı olacak'' dedi. Bakan Gönül, Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, değerlendirme çalışmaları tamamlanan projelerde yüklenici firmalarla sözleşme imzalamak üzere Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın yetkili kılındığını belirtti. Gönül'ün açıklamasına göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ay sınıfı denizaltı modernizasyon ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan proje kapsamında alınan teklifin değerlendirme çalışmaları sonucunda, Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi. İcra Komitesi ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişen ihtiyaçları çerçevesinde 3 projenin başlatılmasını da karara bağladı. Sahil Güvenlik Komutanlığının ağır deniz şartlarında hareket ve manevra yeteneklerini geliştirmek amacıyla ''600 Sınıfı Sahil Güvenlik Gemisi Tedarik Projesi'', Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı çerçevesinde ''Turbojet Motorların Geliştirilmesi Projesi'' ile başta tank platformuna yönelik olmak üzere kara ve deniz araçları için ''Milli Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi''ne başlanacak. Gönül, açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel Maksat Helikopter İhalesinde tekliflerin hangi noktada yeterli bulunmadığına yönelik soruya Gönül, ''Bir kaç nokta var ama asıl fiyat noktası'' karşılığını verdi. Gönül, başka soruyu yanıtlarken de ABD'li Sikorsky ve İtalyan Agusta Westland firmalarıyla görüşmelere devam edileceğini belirterek, yapılan hesaplamalara göre fiyatın daha aşağıya çekilmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi. -''F35, MUHTEMELEN DIŞARIYLA ÜRETTİĞİMİZ SON PROJE''- Gönül, F35 ile ilgili bir soruyu yanıtlarken de F35 projesinin dışardan alınan bir proje olmadığını, 9 ülke tarafından ortak üretildiğini kaydederek, ''Bizim 6-7 milyar dolarlık bir üretim payımız var. F35 muhtemelen dışarıyla beraber ürettiğimiz son proje olacak'' dedi. Savaş uçağının üretimi noktasında Güney Kore ile işbirliğinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya karşılık da Gönül, dünyada savaş uçağı projelerinin şu anda 5-6 ülke tarafından gerçekleştirilebildiğine işaret ederek, Güney Kore'nin de Türkiye gibi bir savaş uçağı yapma niyeti bulunduğunu söyledi. Gönül, ''(Güney Kore) Bizim noktamızda aşağı yukarı, tasarım bakımından bir iki sene daha öndedir. Beraber de üretebiliriz, böyle bir alternatifi de ihmal etmiyoruz ama şu anda aldığımız karar; tamamen milli ve özgün bir uçağın üretilmesi'' dedi.