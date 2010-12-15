-GÖNÜL: MÜZAKERELER SÜRECEK ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında Sikorsky ve Agusta Westland firmalarının verdiği teklifler yeterli görülmediği için müzakerelere devam edilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Bakan Gönül, Savunma Sanayii Müsteşarlığında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık 4 saat süren Savunma Sanayii İcra toplantısının ardından açıklama yaptı. Gönül, Türkiye'de genel maksat helikopter üretimi altyapısının kurulması ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer kamu kurumlarının uzun vadeli helikopter ihtiyacının yerli üretimle karşılanması amacıyla başlatılan proje kapsamında alınan tekliflerin değerlendirildiğini belirtti. Gönül, değerlendirme çalışmaları sonucunda Tüsaş-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ana yükleniciliğinde Sikorksy ve Agusta westland firmaları tarafından verilen teklifler yeterli görülmediğinden, müzakereleri devam edilmesine karar verildiğini söyledi. Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2020'li yıllardan sonraki jet eğitim uçağı ve muharip uçak ihtiyacının karşılanması amacıyla kavramsal tasarım yapılması için Tüsaş-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanmasının da kararlaştırıldığını ifade eden Bakan Gönül, ''Yani bu, ilk Türk savaş uçağının yapılması için verilmiş bir karardır'' dedi.