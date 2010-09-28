-GÖNÜL MEVKİDAŞIYLA PKK'YI KONUŞACAK ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Irak Savunma Bakanı Muhammed Casim El Mafraci ve beraberindeki heyeti kabulünde, ''Irak ile aramızda her alanda fevkalade düzgün giden ve başarılı olan ilişkilerin yanında PKK'nın bir problem olarak hala devam etmesi ve Irak'ta üstlenmiş olarak bu faaliyetlerini sürdürmesi de sayın Savunma Bakanı ile konuşacağımız bir diğer önemli konu'' dedi. Irak Savunma Bakanı Muhammed Casim El Mafraci ve beraberindeki heyet için bakanlık önünde askeri tören düzenledi. Tören kıtasını ''merhaba asker'' diyerek selamlayan konuk bakan, daha sonra anı defterini imzaladı. Gönül, makamında gerçekleşen görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, ''çok önemli'' bir misafiri ağırladıklarını belirtti. Türkiye'nin, komşusu Irak'a çok önem verdiğini ifade eden Gönül, bu ülkede son zamanlarda yaşananlara yönelik Türkiye'nin hep Irak halkının yanında hareket ettiğini ve onlar için en iyisini yapma gayretinde olduğunu bildirdi. İki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki ilişkilerin daha da gelişme göstereceğine inandığını dile getiren Gönül, El Mafraci'nin önemli bir asker olduğunu ve 4 senedir bakanlık yaptığını anlattı. Görüşme sırasında askeri konuları ve daha önce karşılıklı imzalanan çerçeve anlaşması kapsamında yapılabilecekleri görüşeceklerini belirten Gönül, bugüne kadar 600'e yakın Iraklı askeri görevlinin Türkiye'deki askeri kurslara katıldığını söyledi. Gönül, TSK'nın NATO çerçevesinde Irak'taki askeri personelin eğitilmesine de yardımcı olduğunu vurguladı. ''Irak ile aramızda her alanda fevkalade düzgün giden ve başarılı olan ilişkilerin yanında PKK'nın bir problem olarak hala devam etmesi ve Irak'ta üstlenmiş olarak bu faaliyetlerini sürdürmesi de sayın Savunma Bakanı ile konuşacağımız bir diğer önemli konu'' diyen Bakan Gönül, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın bu sorunun çözülmesi için üçlü mutabakat çerçevesinde hızla çalıştığını söyledi. Savunma Bakanlıkları olarak konunun çözümü için yapabilecekleri katkıyı El Mafraci ile görüşeceklerini belirten Gönül, sorunun çözümünde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da konuk bakanın yardımcı olacağına inandığını da kaydetti. -MUHAMMED CASİM EL MAFRACİ- Irak Savunma Bakanı Muhammed Casim El Mafraci ise ''Sınırdaki bazı problemler nedeniyle iki ülke arasındaki bilgi alışverişinin devam ettiğini'' belirterek, Irak ordusu ve hükümeti olarak Türkiye'nin sınırda ''neler çektiğini'' iyi anladıklarını söyledi.