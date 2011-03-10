-GÖNÜL: LİBYA POLİTİKAMIZ AÇIK BRÜKSEL(A.A) - 10.03.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Türkiye'nin Libya politikasını ''İçişlerine karışmadan, oradaki insan haklarının ve Türkiye'nin menfaatlerinin en iyi şekilde korunması'' olarak açıkladı. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil eden Gönül, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde basın toplantısı düzenledi. NATO savunma bakanlarının aldığı, Libya açıklarındaki NATO deniz gücünün takviye edilmesi ve farklı ihtimaller üzerinde ileri planlamalar yapılmasına yönelik kararların, Türkiye'nin de katkısıyla alındığını belirten Gönül, ''Esasen Libya, bizim yalnız NATO bünyesinde ele aldığımız bir konu değil. Türkiye, oradaki yatırımlarımızın ve işçilerimizin menfaatleri bakımından özel bir politika, çok dikkatli bir politika takip etmektedir. Bizim takip ettiğimiz politikayla NATO'nun aldığı kararların paralellik içinde olduğunu görüyorsunuz'' dedi. Gönül, Türkiye'nin Fransa gibi Libya'da muhalif güçleri ülkenin meşru temsilcisi olarak tanıyıp tanımayacağının sorulması üzerine, ''Fransa'nın ne yaptığını bilmiyorum ama bizim politikamız açık. Bizim politikamız içişlerine karışmadan, oradaki insan haklarının ve Türkiye'nin menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasıdır'' karşılığını verdi. Toplantıda ve ikili temaslarında NATO'nun yeniden yapılandırılması konusunu da ele aldıklarını belirten Gönül, İttifak'ın ''küçülme politikasından Türkiye'nin etkilenmemesi için gayret sarfettiklerini'' söyledi. Bakan Gönül, bu kapsamda Türkiye'nin İzmir'deki NATO hava üssünün kapanmamasına önem verdiğini vurguladı. Gönül, ''Bizim de gayretlerimizle 2003 yılında NATO'nun İzmir'deki hava komutanlığı kuruldu. Şimdi bunun muhafaza edilmesini, Türkiye'de NATO varlığının devam etmesini hem milli menfaatlerimiz bakımından hem de bölgenin istikrarı bakımından önemli addediyoruz'' diye konuştu. İkili temasları hakkında da bilgi veren Gönül, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'le görüşmesinde NATO'nun yeniden yapılandırılmasını ele aldıklarını belirtti. ABD Savunma Bakanı Robert Gates'le de biraraya gelerek NATO'nun yapılandırılması ve ikili konularını tartıştıklarını anlatan Gönül, yarın da İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda savunma bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.