-GÖNÜL: KART'IN İDDİALARI GERÇEK DIŞI ANKARA (A.A) - 09.01.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, ''Genelkurmay Başkanlığının 27 Nisan 2007 tarihli açıklamasından 1 gün sonra yapılan Bakanlar Kurulu toplantısına, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün davet edilmediği'' yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, adli makamlar nezdinde gerekenin yapılacağını bildirdi. Gönül, Atilla Kart'ın, kendisiyle ilgili iddiaları üzerine Başbakanlığın bir açıklama yaptığını hatırlatarak, Başbakanlığın bu açıklamasına rağmen Kart'ın iddialarına bugün de devam ettiğini söyledi. Atilla Kart'ın iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu kaydeden Gönül, Başbakanlığın gerekli açıklamayı yaptığını ve kamuoyunu bilgilendirdiğini ifade etti. Olayların nasıl cereyan ettiğinin bu açıklamada doğru olarak yer aldığını söyleyen Gönül, ''Tamamen gerçek dışı olan iddiayı, basında yer alış şeklini hukukçulara incelettiriyorum. Sonucuna göre adli makamlar nezdinde gereken yapılacaktır'' dedi. Bugünkü Vatan ve Milliyet gazetelerinde, Bakan Gönül ile ilgili iddialar üzerine Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklama ve CHP Konya Milletvekili Kart'ın bunun üzerine yaptığı açıklama yer almıştı.