-GÖNÜL: HELİKOPTERLER 18 ASKER TAŞIYABİLECEK ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Sikorsky Aircraft firması ile birlikte Türkiye'ye özgü tasarlanacak genel maksat helikopterlerinin 10 ton sınıfında olacağını ve 18 asker taşıyabileceğini bildirdi. Gönül, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke sanayiinin çok kapsamlı katılımının planlandığı genel maksat helikopterlerinin gövde, motor, aviyonik sistemler, görev yazılımları, aktarma organları, pervaneler, iniş takımları dahil olmak üzere tamamına yakınının yurt içinde üretileceğini söyledi. Onlarca firmanın üretim sürecine katılacağı ve ana yükleniciliği TUSAŞ tarafından gerçekleştirilecek projede ilk aşamada 109 helikopterin üretileceğini ifade eden Gönül, bu sayının ihtiyaçlar ve bölge ülkelerine ihracat taahhütleri dikkate alındığında 600'e kadar çıkabileceğini kaydetti. Bakan Gönül, ''Böylelikle ülkemizde 2007 yılında başlatılan ATAK Helikopteri Projesinden sonra genel maksat helikopteri kategorisinde kapsamlı bir imalat projesi daha başlatılacaktır'' diye konuştu. Projenin toplam bedelinin, lojistik kalemleri ve depo seviyesi yatırımları dahil 10 yıllık proje süresince sabit fiyatla 3,5 milyar dolar olduğunu anlatan Gönül, ''TUSAŞ, ABD'li Sikorsky Aircraft firması ile birlikte Türkiye'ye özgü geliştirmelerle tasarımı tamamlanacak ve 10 ton sınıfında, 18 asker taşıyabilen, modern teçhizatla donatılmış bir helikopter üretecektir'' dedi. Bakan Gönül, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin, tekliflerin müzakerelerinde gelinen son aşamayı uygun bularak Savunma Sanayii Müsteşarlığını TUSAŞ firması ile sözleşme görüşmelerine başlamak üzere yetkilendirdiğini, sözleşme çalışmalarının tamamlanmasının ardından projenin en geç yıl sonuna kadar yürürlüğe sokulmasının hedeflendiğini söyledi. -''TARİHİ BİR KARAR''- Bakan Gönül, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısında bugün Türk savunma sanayisi açısından tarihi bir karar verildiğini belirtti. NATO ülkeleri arasında en çok helikopter kullanan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade eden Gönül, şöyle konuştu: ''Bugüne kadar hep helikopterler ithal edildi. Şimdi ilk defa önemli bir adım atıyoruz ve genel maksat helikopteri üretimini başlatıyoruz. Bugünün başka bir önemi daha var; 8 yıldır başlattığımız, her birini ayrı ayrı devam ettirdiğimiz büyük projeler genel maksat helikopteri ihalesiyle tamamlanmış oldu. Bu büyük projelerden yüksek irtifa savunma sistemleri halen bekliyor. Onda da alçak irtifa ve orta irtifa belli bir yere geldi, yüksek irtifada NATO hava savunma sisteminin kapsamı tespit edildikten sonra yol haritamız daha iyi belli olacak. '' Projenin maliyetiyle ilgili bir soru üzerine Bakan Gönül, maliyetin 3,5 milyar dolar olduğunu anımsatarak, ''bunu 109'a bölerseniz... Lojistik yatırımlar da var. Helikopter fiyatında hedef fiyatımız en son aldığımız genel maksat helikopteri fiyatının üzerine enflasyon eskalasyonunu koyduk ve ona ulaştık'' dedi. Milli Savunma Bakanı Gönül, bir başka soruyu yanıtlarken de helikopterlerin sertifikasyonlarında askeri ve sivil ayrımı yapılmayacağını belirtti. ''Helikopteri ne zaman havada görebileceğiz'' sorusuna da Bakan Gönül, bunun bir takvime bağlı olduğu karşılığını verdi.