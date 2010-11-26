Gönül: Diğer askerlerin durumu farklı

T24 - Balyoz Davası sanığı 2 generali açığa alan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, “2 general ve 1 amiralin durumu terfileri nedeni ile farklılık arzetti. Diğer sanık durumundaki askeri personelin terfi veya emeklilik durumu olmadığından açığa alınmaları söz konusu değil” dedi.



Hürriyet gazetesinden Metehan Demir'e konuşan Gönül, Gönül, bu sürecin askerlere sürpriz olduğunu iddialarını da reddederek, “Sürecin nasıl işlediğini bilenler askerin daha önce haberi olduğunu da bilirler” dedi. “Açığa alınacak mı” diye merak edilen diğer askeri personelin durumuna açıklık getiren Gönül şunları söyledi:



- “TSK’nın ilgili kanunun maddesinin son bendi çok açık. Orada böylesine bir yargı süreci içindeki sanık durumundaki askerlerin terfi edemeyecekleri ve emekli olamayacakları görülüyor. Biz de bu paralelde, bu 3 komutanın terfi etmesi problemini gözönüne alarak kanunu işlettik. Takdir hakkımızı yasalar çerçevesinde kullandık. 2 general ve 1 amiralin durumu terfileri nedeni ile farklılık arzetti. Diğer sanık durumundaki askeri personelin terfi veya emeklilik durumu olmadığından açığa alınmaları söz konusu değil düşüncesindeyim.



- ‘TSK komuta kademesinin, kurumun haberi olmadan adım atıldı. Sivil darbe yapıldı’ deniliyor. Böyle şey olur mu? Söz konusu değil. Bu karar alındıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı’na yazı yazıldı. Bilgilerinin olmaması mümkün değil. Çünkü asıl önce onlara bilgi gitti ve kendi iç hiyerarşi mekanizmalarında bu komutanlara bilgilendirmeyi ve tebligatı ilk Genelkurmay yaptı.”





Zamanlama hükümet takdiri



Hükümetin bu açığa almayı neden Yüksek Askeri Şûra’da bu 3 komutanın terfisi sırasında yapmadığı ve bugüne dek geciktiği eleştirilerine ise Bakan Vecdi Gönül şu yanıtı verdi: “Açığa alma takdir meselesidir. Bunun zamanlamasına da hükümetimiz karar verir. Ne zaman uygunsa o zaman adım attık. Geç kalma konusunda bir kriter olduğunu da zannetmiyorum. Eleştirilerin mesnedi yok.”





Kulislerdeki iddia



Bu 3 generalle ile ilgili başkent kulislerinde hükümetin bugüne dek neden beklediği ile ilgili de şunlar da konuşuluyor: “Aslında karar daha önce verildi. Ama bu, askerlerin, bu üç komutana dair izleyecekleri politikaya endekslendi. Hükümet bu konuda bu kadar ısrarcı olunacağını düşünmedi ve Başbakan Erdoğan’ın, Şûra’da Hasan Iğsız ile başlayan ve bu sanıklarla devam eden hassasiyetine saygı gösterileceği düşünüldü. Olmayınca ve yürütmeyi durdurma kararı çıkınca da adım açığa alma şeklinde gerçekleşti.”





