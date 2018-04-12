'Gönül Çarşısı' binlerce vatandaşa yardım eli uzattı

İSTANBUL,( DHA )- KARTAL Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün öncülüğünde kurulan Gönül Çarşısı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmalarına devam eden Gönül Çarsısı, 4 ayrı merkezden ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. 7 yılda 40 bin vatandaşa 405 bin yardım malzemesi ulaştıran Gönül Çarşısı çalışanları, yardım bağışında bulunmak isteyen hayırseverlerin adreslerinden bağışlarını alarak Gönül Çarşısı’nın 4 şubesine getiriyor.

Burada temizlenip düzenlenen bağışlar, yardıma muhtaç vatandaşlara ulaştırılıyor. İhtiyaç sahipleri giyim eşyalarının yanı sıra mobilyadan beyaz eşyaya, elektronik cihazlardan oyuncağa kadar birçok ihtiyacını, Gönül Çarşısı’ndan temin edebiliyor. Vatandaşların ihtiyacı olan ürün Gönül Çarşısı’nda yoksa ihtiyaç sahibinin kaydı alınarak, ihtiyacına uygun ürün geldiği takdirde kendisine ulaştırılıyor.

Gönül Çarşısı içinde düzenlenen kitaplık da vatandaşlara hizmet veriyor. Kitap okumak isteyenler istediği kitabı buradan temin edebiliyor.

Kartal Belediyesi Gönül Çarşısı şubeleri Atalar Merkez, Hürriyet Mahallesi, Soğanlık Mahallesi ve Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunuyor.

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