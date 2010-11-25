Gönül: Benim çocuğum Şırnak’ta askerlik yaptı

T24- Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, 50 bin sözleşmeli er için çalışmaların başladığını açıkladıktan sonra "Kendi çocuğunu sözleşmeli olarak gönderir mi?" eleştirilerine “Benim çocuğum Şırnak’ta askerlik yaptı” cevabını verdi.



Mehmetçiklerin garsonluk, temizlikçilik gibi işler yapmasına son vermek için çalışma başlatan Milli Savunma Bakanlığı, askerlik şubelerinin güvenliğini de sivilleştiriyor. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül er ve erbaşların hizmet işlerinde çalışmaması konusunda uygulamanın genelleşeceğini belirterek, “Benim bakanlığımda er ve erbaş çalıştırılmıyor. Berberim, şoförüm sivil. Bakanlıktaki hizmetlilerin tamamı sivil memur. Bazı orduevlerinde de pilot olarak sivillerden hizmet alınmasına başlandı” dedi.

AŞAĞIDAN YUKARIYA SİVİLLEŞME

Gönül, kendi şoförünün, odacılarının dahi sivil memurlardan oluştuğunu, bakanlıktaki hizmet işlerinde çalışanların tamamen sivil memurlardan oluştuğunu belirterek, “Bizim bakanlıkta er ve erbaş çalıştırılmıyor” dedi. Er ve erbaşların hizmet sektöründen yavaş yavaş çekildiğini ama gerekli olan yerlerde kaldığını anlatan Gönül, askerlik şubelerinde koruma ve güvenlik görevlerini de sivillere yaptırmaya başladıklarını bildirdi. Gönül “Efendim yavaş yavaş mesela askerlik şubelerindeki koruma görevlerini de sivillere vermeye başladık. Yani alt birimlerden yukarıya doğru bir sivilleşme harekatı var. Artık askerlik şubeleri güvenlik şirketleri koruyacak. Bu bir deneme, pilot uygulama olarak başladık. Bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu bir denemedir” diye konuştu.

DAĞIN BAŞINDA ER HİZMET EDİYOR TABİİ

“Biz çocuklarımızı askerlik için gönderiyoruz böylesine garson gibi hizmet etmeleri için göndermiyoruz diyorlar. Ailelerden, örgütlerden tepkiler size ulaştı mı” sorusuna karşılık Gönül, “Daha önce de söyledim. İç Hizmet Kanunu kimlerin nerede, nasıl çalışacağını belirtmiştir. Bu elbette çok zaruri hallerde dağın başında kendi hizmetlerini kendileri yapacaklardır” yanıtını verdi. Orduevlerinde er ve erbaş çalıştırılmasına yönelik eleştirilere karşılık Gönül, “Gidin bakın büyük orduevlerinin hepsinde sivil personeli göreceksiniz. Türkiye’de herkes lafı başka tarafa çevirdiği için ben ne diyorum özet olarak İç Hizmet Kanunu var. Aykırı bir şey varsa şikayet edilir, incelenir. Bizim bakanlıkta da böyle bir şey yoktur” dedi.

50 bin sözleşmeli er düşünüyoruz

Gönül, sözleşmeli er konusunda yasal çalışma yaptıklarını, ancak Meclis’teki çalışma takviminin kısalığı nedeniyle metnin kısaltılması için Başbakanlık’tan geri gönderildiğini anlattı. Gönül, “Nihai hedef 50 bin kadar. Müracaat ne olur, eğitim şartları ne olur, bunlar uygulamada ortaya çıkacaktır. Tasarıda yüksek okul şartı bulunmuyor” dedi. Gönül, “Kendi çocuğunu sözleşmeli olarak gönderir mi” eleştirilerinin hatırlatılması üzerine “Benim çocuğum Şırnak’ta askerlik yaptı” cevabını verdi.

Önce star yazdı

Star’ın, 7 Ekim, 14 Ekim’de erlerin hizmetli olarak kullanılmasını eleştiren yayınlar yaptı. 26 Ekim’de ise Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’in Başbakan’a verdiği brifingde 65 bin erin hizmetli olarak kullanıldığı bilgisini verdiğini manşete taşıdı. Ardından erlerin hizmetli olarak kullanılması uygulamasına sor verme çalışmaları başladı.