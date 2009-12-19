Gönül: Bedelli askerlik yok

T24- Bakan Gönül, bedelli askerlik konusunun, PKK sorunu çözülmeden gündeme gelemeyeceğini açıkladı.



Bakan Gönül, önceki gün TBMM kulisindeki sohbetinde, bedelli askerlik konusunda yapılan kulislerin son zamanlarda azaldığını söyledi. Milliyet'in haberine göre, “ Yemen yolu çamurdandır, sefertası bakırdandır, zenginimiz bedel öder, askerimiz fakirdendir” dizelerini okuyan Gönül, “Ne zaman biri bedelli askerlik dese aklıma bu dizeler geliyor. Şöyle düşünün; bir anne bana gelip de ’10 bin dolarım olsaydı oğlum askere gidip şehit düşmezdi’ derse ben ona ne cevap veririm. O yüzden PKK sorunu çözülmeden bedelli askerlik olmaz. Zaten kararlılığımızı gördüler, eskisi kadar kulis yapmıyorlar” dedi.



Gönül, bakanlığının çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Heronlarla ilgili 50 günlük sürenin 20 günü bitti. Bu konuda yol alıyoruz. Olumlu gelişmeler var. İsrail Savunma Bakanı Türkiye ’ye gelmek istedi. Biz de buyursun gelsin dedik. Önümüzdeki günlerde gelecek. Bu konuyla ilgili görüşeceğiz. Heronlarla ilgili yaşanan sıkıntı siyasi değil, tamamen teknik eksikliklere dayalı. Biz bu eksikliklerin giderilmesini istiyoruz. Aksi halde İsrail ceza ödemek zorunda. Sözleşmede böyle zaten. Biz siyasi ilişkilerle bu tür projeleri birbirine karıştırmıyoruz. Siyasi ilişkiler ayrı, bu ayrı şey. Biz de insansız hava aracı üretiyoruz. İlk üretilende radar yok ve iki saat havada kalabiliyordu. İsrail’inki ise hem radar var, hem de 24 saat havada kalabiliyor. TAİ, 10 saat havada kalan radarlı bir uçak üretti, test edildi. Yakında kabulünü yapacağız.”