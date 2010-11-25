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Gönül: 3 generali kanunlara uygun şekilde görevden aldık

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, 3 generalin açığa alınmasına ilişkin ilk kez konuştu.

25 Kasım 2010 02:00

T24 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, 3 generalin açığa alınmasına ilişkin ilk kez konuştu. Gönül, ''Bu, 926 sayılı kanunun 65. maddesinin uygulanmasından ibarettir'' dedi.

Eski İzmit Belediye Başkanı Necati Gençoğlu'nun cenaze törenine katılmak üzere Kocaeli'ye gelen Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bir gazetecinin ''3 general görevden neden alındı'' sorusuna, ''Bu, 926 sayılı kanunun 65. maddesinin uygulanmasından ibarettir. Söyleyeceğim başka bir şey yok'' yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanı Gönül, ''Polislerin askerlik yapıp yapmayacağıyla'' ilgili soru üzerine de ''Çalışmalar devam ediyor'' dedi.

Hükümet, Cumhuriyet tarihinde ilk kez üç generali görevden uzaklaştırmış, haklarında açılmış davalar nedeniyle Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tuğamiral Abdullah Gevramoğlu açığa alınmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, üç komutanının görevden alınmasını “intikam” olarak değerlendirerek, “Bu sivil bir darbedir” diye konuşmuştu.

Üç generalin görevden alınmasını 'sivil darbe' olarak niteleyen CHP'ye AK Parti'den "Bir memlekette hukuk varken, kimse teamüllerle falan iş yapamaz. Klasik CHP budur işte." yanıtı gelmişti.


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