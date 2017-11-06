T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gönlünün sultanını, aracının camına yazdığı ilanla arıyor

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 65 yaşındaki Bahtiyar D

06 Kasım 2017 14:15

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 65 yaşındaki Bahtiyar D., otomobilinin arka camına yazdığı ilanla eş arıyor.
Taksi şoförlüğü yaparken emekli olan Bahtiyar D., 16 yıldır bekar olduğunu, gönlünün sultanını bulmak için bu yöntemi bulduğunu söyledi. Bahtiyar D., \"Yalnızlık Allah\'a mahsus. Evim, arabam var. Sağlık sorunum yok. 55-65 yaşları arasında, ahlaklı, gönlüne göre yaşamak isteyen, yemesine, içmesine, giyimine karışıp baskı yapmayacağım, helal süt emmiş bir eş arıyorum\" dedi.
Evlenmek isteyen eş adaylarında istediği kriterler olduğunu da söyleyen Bahtiyar D., \"Yalan söylememesi, art niyetli olmaması. Onun istediği bir memlekette evi varsa, orada da yaşayabilirim. Antalya\'da kalmam için nedenim yok. İstediğim yere gidebilirim. Çok duygusal bir yapıya sahibim. Yaşım 65, bugüne kadar hiç hastaneye gitmedim. Evlilik için arabama bu yazıyı yazdım. İnşallah hayırlı bir nasip gelir diye ümit ediyor, bekliyorum\" diye konuştu.
Bahtiyar D., \"Daha önceden benim durumumda olanlar televizyonlara çıkar kısmetlerini arardı, ben o treni kaçırdım. Ben de bu yöntemi buldum. İnşallah gönlümün sultanını bulurum\" dedi.
16 yıl önce boşandığını belirten Bahtiyar D., 3 oğlu, 1 kızı olduğunu, çocuklarıyla hiçbir sorunu olmadığını, evliliği konusunda çocuklarının da onayı olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erol AKKIRANTALYA DHAANTALYABahtiyarTaksiAllahEvimSağlıkEvlenmekOnunAntalyaYaşımEvlilikBenFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24