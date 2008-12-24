Gönlüm Beşiktaş'tan yana



Villarreal forması giyen milli futbolcu Nihat Kahveci, çıkan transfer söylentilerine karşın futbol hayatına İspanya'da devam etmek istediğini söyledi. Turkcell Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine de değinen Nihat, gönlünün alt yapısından yetiştiği Beşiktaş'tan yana olduğu söyledi.





7 yıldır Türkiye'yi İspanya Ligi'nde temsil eden milli futbolcumuz Nihat Kahveci, NTV Spor'un sorularını yanıtladı.



İspanya'da mutlu olduğunu ve transferi kesinlikle düşünmediğini belirten Nihat, "Burada bir Türk oyuncu olarak forma giymekten gurur duyuyorum. Bundan sonra da beni sevenleri mutlu etmeye devam edeceğim" diye konuştu.



Turkcell Süper Lig'in kalitesinin yükseldiğini savunan tecrübeli futbolcu, ligin sonunda kimin şampiyon olacağını kestirmenin zor olduğunu ancak gönlünün Beşiktaş'tan yana olduğunu söyledi.





"İNSANLARIN İLGİSİ BENİ MUTLU EDİYOR"



Uzun bir sakatlık dönemi geçirdim. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Yavaş yavaş kadroya girmeye başladım. Barcelona maçında kaçırdığı golü atabilseydim benim için çok iyi olacaktı. Ligde puanlar birbirine çok yakın ve o maçı kazansak avantaj sağlayacaktık. Ama biliyorum ki iyi bir Nihat insanları mutlu ediyor. Bundan sonra da beni sevenleri mutlu etmeye devam edeceğim. İnsanların beni NTV ve NTV Spor'dan takip ettiklerini biliyorum. Türkiye'de maçları izledikten sonra herkes beni arıyor ve bu da beni oldukça mutlu ediyor.



"BARCELONA ŞAMPİYONLUĞA YAKIN"



Barcelona'nın şampiyonluk şansı çok yüksek. Şu anda 10-12 puan öndeler. Real Madrid'in formasını koysan zaten ikinci ya da üçüncü oluyor. Biz ise özellikle sezonun iknci yarılarında iyi performans sergiliyoruz. Hedefimiz yine Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.



"İSPANYA'DA KALMAK İSTİYORUM"



7 sezondur İspanya'da oynuyorum. Devre aralarında ve sezon sonlarında sürekli olarak Türkiye'ye transfer olacağım konuşuluyor. Benim hedefim İspanya'da kalmak. Burada mutluyum ve transferi kesinlikle düşünmüyorum. Kulübümle daha 2 yıllık anlaşmam var. Burada bir Türk oyuncu olarak forma giymekten gurur duyuyorum. Örneğin Tugay ağabey Türkiye'de futbol oynamaya devam etseydi şu anda futbolu bırakmıştı. Ancak şimdi belki de İngilere'de hoca olacak. Ben de İspanya'da kalmak istiyorum.



İspanya'ya gelen Türk futbolcular daha çabuk uyum sağlıyor. Çünkü Akdeniz ülkesi ve bizlere benzer bir çok yönleri var. Para verip yaptıracağın reklamı, buradaki arkadaşlarımla sportif anlamda başarıyoruz.



"ŞAMPİYONLUK İÇİN GÖNLÜM BEŞİKTAŞ'TAN YANA"



Turkcell Süper Lig'in kalitesi oldukça yükseldi. Büyük takımlar kaybedince herkes şaşırıyor ama futbolun güzelliği burada. Çünkü büyük takımlar kaybedince futbolun kalitesi artıyor. Örneğin Sivasspor'un başarısı ortada. Takdir edilmeleri gerekiyor. Ligin sonunda kimin şampiyon olacağını kestirmek zor ama benim gönlüm Beşiktaş'tan yana.



"BEŞİKTAŞ'TA İSTİKRAR SAĞLANAMADI"



13 senede 1 kez şampiyon olmak Beşiktaş camiasına yakışmıyor. Bir türlü istenen istikrar sağlanamadı. Çok sık hoca ve futbolcu değiştirmek bir avantaj getirmiyor. Başarı için öncelikle sabırlı olmak ve geleceğe yönelik adımlar atılması lazım.



"GUİZA'NIN ÇOK GOL ATACAĞINA İNANIYORUM"



Aragones, Roberto Carlos, Guiza ve Josico'nun Türkiye'de olmaları çok önemli. Çünkü burada gazeteler ve televizyonlar onlardan bahsediyor. Türkiye Ligi daha çok tanınmaya başladı. Guiza gol kaçırdığında ve Fenerbahçe yenildiğinde Aragones'i çok eleştiriyorlar. Benim görüşüm de bekleneni veremedikleri yönünde. Ama şunu da unutmamak lazım İspanya Ligi'nde 27 gol atmak kolay bir iş değil. Çok önemli bir iş. Ben yine de Guiza'nın Türkiye'de çok gol atacağına inanıyorum.

