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Spor

Göngören Özyazanlar ile imzaladı

Bank Asya 1. Lig'e yükselen Güngören Belediyespor, teknik direktör Turan Özyazanlar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

02 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Bank Asya 1. Lig'e yükselen Güngören Belediyespor, teknik direktör Turan Özyazanlar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

 

Turan Özyazanlar ile yeniden anlaştıklarını ve 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Güngören Belediyespor İdari Menajeri Yakup Şahintürk, "Bizi Bank Asya Birinci Lig'e çıkaran hocamıza güveniyoruz. Gelecek sezon da takıma büyük katkıda bulanacağına inanıyoruz" dedi.

 

Şahintürk ayrıca, teknik direktörlerinin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına da hemen başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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