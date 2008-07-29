Gönderilecekler mi?

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Macarsitan'ın MTK takımını konuk edecek olan Fenerbahçe'de, Kezman ile Maldonado maç kadrosuna alınmadı...

29 Temmuz 2008 03:00

 

Tempo24 - Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında yarın Macarsitan'ın MTK takımını konuk edecek olan Fenerbahçe'de, Sırp golcü Kezman ile Şilili orta saha oyuncusu Maldonado, teknik direktör Luis Aragones tarafından maç kadrosuna alınmadı. Bu ikilinin yanı sıra Deniz Barış da karşılaşmanın 18 kişilik kadrosunda kendine yer bulamadı.

 

Güiza ve Semih'in arkasında üçüncü forvet durumuna düşen ve takımdan ayrılmak istediği öğrenilen Kezman'a Fransa'nın PSG takımı talip olmuş, ancak Fenerbahçe yönetimi teklif edilen bonservis bedelini düşük bularak bu transfere onay vermemişti.

 

Teknik direktör Luis Aragones ise Avusturya kampında yaptığı açıklamada "Şu anda defansif orta saha oyuncusu olarak elimizde sadece Selçuk var" demişti. Bu açıklama da Aragones'in Maldonado ile Deniz Barış'ın performansından menun olmadığı şeklinde yorumlanmıştı.

 

Bu arada teknik direktör Luis Aragones'in yarınki MTK maçında, Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Edu, Lugano, Roberto Carlos, Colin Kazım, Alex, Selçuk, Uğur Boral, Semih ve Guiza'dan oluşan 11'e şans vereceği öğrenildi.

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