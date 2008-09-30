

Trabzonspor'un Katar'ın Al Saad kulübüne sattığı Gineli futbolcu Yattara, bordo-mavili takımdan kendi isteği ile ayrılmadığını açıkladı. Yattara, "Ben gitmek istemedim. Gönderildim" diye konuştu.



Trabzonspor'un 10 milyon 700 bin Euro bonservis bedeliyle Katar'ın Al Saad kulübüne sattığı İbrahima Yattara, medyada transferi ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.



Katar kulübüne gitmek için yönetime baskı yaptığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Gineli futbolcu, "Ben gitmek istemedim. Gönderildim" ifadesini kullandı.



Yattara, "Ankaraspor maçında istediğim performansı gösteremedim. Sabah idmana gittim. Kulüpte, Katar'dan teklif geldiğini ve beni satabileceklerini söylediler. Ben bu durumda gitmiyorum diyemezdim. Ancak gerçek şu ki, Trabzon'dan ayrılmayı istemiyordum. Trabzonspor beni gönderdi" dedi.



Kendisi için paranın önemli olmadığını ifade eden Yattara, "Ben geçen yıl da gidebilirdim. Katar kulübü geçen sene de aynı parayı vermişti ama ben gitmemiştim. Bu kez beni Trabzonspor Yönetimi göndermek istedi. Evet başkanı aradığım ve gitmek istediğimi söylediğim doğru. Ancak ben onların bu davranışı üzerine bu sözü söyledim. Sonuçta ilk olarak onlar beni göndermek istedi" diye konuştu.



Yattara, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'in, "Parayı çok seviyor. Bu yüzden Katar'a gitmek istedi" sözlerine de yanıt verdi.



Gineli futbolcu, "İlk geldiğimde yıllık 150 bin dolar alıyordum. Daha sonra 170 ve üçüncü sene de 200 bin dolar almaya başladım. Ücretim son olarak 1 milyon 300 bin Euro oldu. Katar takımı bana yıllık 2 milyon Euro veriyor. 28 yaşıma geldim. Bu zamandan sonra para, geleceğim ve ailem için önemli. Ben Gine'de birçok insana bakıyorum. Umarım Trabzonlular beni anlarlar. Ama Katar'a sadece para için gitmiyorum. Bu transfer çocuklarımının eğitimi için de çok önemli. Çocuklarım orada Fransız okuluna gidecekler. Trabzon'da bunu sağlayamadılar. Bana söz verdiler ama yapmadılar. 1 milyon Euro da verseler, çocuklarım için gidecektim. Kalmak isterdim ama ailemi de düşünmem lazım" şeklinde konuştu.



Yattara ayrıca bir gün geri dönerek futbolu Trabzonspor'da bırakmak istediğini de sözlerine ekledi.

