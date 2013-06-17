Gonca Vuslateri'nin ablası da gözaltında

Oyuncu Gonca Vuslateri, ablası Aslı Vuslateri'nin gözaltına alındığını twitter'da kişisel sayfasından açıkladı ve “Nereye götürdüklerini bilmiyoruz” dedi.

Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Vasfiye Teyze ve Eylem karakterleri ile tanıdığımız ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin ablası Aslı Vuslateri, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak gözaltına alındı. Gonca Vuslateri, Twitter'dan yazdığı mesajda "ABLAM : ASLI VUSLATERI GOZ ALTINA ALINMISTIR ! NEREYE GOTURDUKLERINI BILEMIYORUZ!" dedi.

İşte Vuslateri'nin o tweeti:

Oyuncu Gonca Vuslateri gecenin ilerleyen saatlerinde attığı tweetle ablasına ulaştığını ve durumunun iyi olduğunu duyurdu. İşte o twwet: