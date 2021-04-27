Yanık tedavisi gören Gonca Vuslateri: 13 yaşındaki kör köpeğim tencereye çarparsa, yanar diye düşündüm, ona zarar vermemek için tencereyi yatağa koydum

Covid-19 tedavisinin üçüncü günündeyken evinde yaşadığı kaza sonucu bacağının boydan boya yandığını belirten oyuncu Gonca Vuslateri, "13 yaşındaki kör köpeğim tencereye çarparsa, yanar diye düşündüm, ona zarar vermemek için tencereyi yatağa koydum" dedi.

Ayşe Arman'a konuşan oyuncu Vuslateri, şimdiye kadar bacağından 2 kere operasyon geçirdiğini, Çarşamba günü de 3'üncüsünü geçireceğini söyledi. Vuslateri, ''Tamamen dikkatsizliğimden kaynaklanan bir kaza yaşadım. Düşününce hala ağlıyorum. Burnum tıkalı ya, tencerede su kaynattım, içine de kekik yağı damlattım. Anam, babam usulü kafama havlu atıp, yüzümü buhara tutacağım, burun tıkanıklığım da bir güzel açılacak. Hayalim buydu'' diye konuştu.

Vuslateri şu ifadeleri kullandı:

"Ona zarar vermemek için kaynar tencereyi, yere değil; yatağın üzerine koydum''

''13 yaşındaki kör köpeğim tencereye çarparsa, yanar diye düşündüm. Ona zarar vermemek için kaynar tencereyi, yere değil; yatağın üzerine koydum. Ona zarar vereceğimi düşünmek bile öldürür beni''

''Benim oturmamla o koskoca kaynar su dolu tencere, bacaklarımın üzerine devrildi. Sol bacağım boydan boya yandı. Kasığımdan ayak bileğime kadar. Öyle bir acı ki nefesim kesildi. Sonra çığlık çığlığa bağırmaya başladım''