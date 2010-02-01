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Dünya

Gömülmek üzereyken tabuttan çıktı

Çin'in orta kesiminde bulunan Hubey eyaletinde, öldü sanılarak cenaze töreni düzenlenen kadın, gömülmek üzereyken tabutu tıklatarak yaşadığını duyurdu

01 Şubat 2010 02:00

T24 - Çin'in orta kesiminde bulunan Hubey eyaletinde, öldü sanılarak cenaze töreni düzenlenen kadın, gömülmek üzereyken tabutu tıklatarak yaşadığını duyurdu ve yakınlarını korkuyla karışık sevindirdi.


18. kattan düştü, bir kaç kırıkla kurtuldu

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, 60 yaşındaki Hou soyadlı kadının belirgin bir sağlık problemi olmadığı, küçük bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitmesinin ardından ansızın "hayatını kaybettiği" bildirildi.

Hastanede acil müdahale edildiğini, ancak kadının bedeninin soğuk ve kaskatı kesilmesinin ardından öldüğü sanılarak, yakınlarının cenaze ve defin işlemlerine başladığı kaydedildi.  

Hou'nun oğlu ve kızı, annelerinin cenaze töreni sırasında tabutun içinden gelen tıklama sesi üzerine, kapağı kaldırdıklarını ve annelerinin onlara şaşkınlıkla baktığını söyledi.

Hou'nun "ölümünün" aslında rahatsızlığının bir belirtisi olduğunu kaydeden doktor Lan Yamin, bu rahatsızlığın belirtilerinin zayıf nefes alıp verme ve çok hafif kalp atışı olduğunu aktardı.



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