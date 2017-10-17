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Gömleğini vidanjörün mafsalına kaptırınca öldü

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Kınık İlçesi'nde, gömleğini vidanjörün mafsalına kaptırarak ağır yaralanan 66 yaşındaki Hüseyin Avcı, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra öldü

17 Ekim 2017 20:19

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde, gömleğini vidanjörün mafsalına kaptırarak ağır yaralanan 66 yaşındaki Hüseyin Avcı, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra öldü.
Kınık\'ta yaşayan Hüseyin Avcı, geçen 27 Eylül\'de akşam saatlerinde, muhtarlığa ait vidanjörü traktörünün arkasına takıp, Fatih Mahallesi Yakındeğirmen Küme Evleri\'nde oturan Gülender Apaydın\'ın evinin foseptiğini boşaltmaya gitti. Çalışmaya başlayan Avcı, bir anlık dalgınlığı sonucu gömleğini vidanjörün mafsalına kaptırdı. Cildinden parça kopup, ağır yaralanan Avcı\'nın feryadına evsahibi Gülender Apaydın koştu. Apaydın, vidanjörü durdurup, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Avcı, buradaki ilk müdahalesinin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Avcı\'nın mafsala dolanan vücut derisi parçası ise, Kınık Belediye Başkanı Ak Partili Sadık Doğruer tarafından yerinden alınarak, Kınık Belediyesi\'ne ait hasta nakil aracıyla hastaneye götürüldü. Hastanede deri, tekrar yerine dikildi.
Buradan da Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilen Avcı, dün saat 19.30 sıralarında hayatını kaybetti.

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