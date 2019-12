Gömleğin parasını kendim ödedim

T24 - CHP Genel Başkanlığı'nı resmen devralan Kılaçdaroğlu 'Bu koltuğa oturmanın kolay olmadığının, sorumluluk gerektirdiğinin, zor bir görev üstlendiğimin bilincindeyim, ama önemli olan zorlukları başarmaktır' dedi.



CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi resmen başladı. Kılıçdaroğlu dün mazbatasını alarak CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu. “Bu koltuğa oturmanın kolay olmadığını, sorumluluk gerektirdiğini, zor bir görev üstlendiğimin bilincindeyim, ama önemli olan zorlukları başarmaktır” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da ilk iş olarak Deniz Baykal’ı evinde ziyaret etti.



Kılıçdaroğlu, dün önce avukatları aracılığıyla mazbatasını aldı, sonra CHP Genel Merkezi’ne geldi. Genel Merkez’in girişinde bekleyen partililer tarafından, davul, zurna, alkış ve ‘Başbakan Kemal’ sloganlarıyla karşılandı. Yoğun kalabalık nedeniyle zaman zaman izdihamın yaşandığı karşılama töreninde, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile diğer parti yöneticileri ve milletvekilleri de hazır bulundu.





Hayli heyecanlıydı



Makam odasının kapısında genel başkanvekili Cevdet Selvi tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, foto muhabirlerini talebi üzerine genel başkanlık masasında gazetecilere poz verdi. Kurultay’da yaptığı konuşmada, “Atatürk’ün, İnönü’nün, Ecevit’in, Baykal’ın koltuğuna oturacağım, sorumluluğum büyük” diyen Kılıçdaroğlu oldukça heyecanlıydı.



Kılıçdaroğlu daha sonra CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay’ın makam aracıyla selefi Deniz Baykal’ın Angora Sitesi’ndeki evine gitti. Kılıçdaroğlu’nu Baykal’ın evinini önünde Gürsel Tekin ve bazı yeni PM üyelerini kapıda karşıladı. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.



Kılıçdaroğlu, çıkışta yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Sayın Genel Başkanı ziyaret ettik. Kendisini çok iyi gördüm. Kurultay’dan son derece memnun. Önerileri oldu, dikkate alacağız. Yarın (bugün) Zonguldak’a gideceğimi söyledim. Memnun oldu. Kendisine ‘sizi sık sık ziyaret edebilir miyim’ dedim. ‘Bundan onur duyarım’ dedi.”





‘Samimi ve keyifli geçti’



Görüşmeyi ‘Çok samimi’ olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Son derece güzel, keyifli, samimi bir görüşme oldu. Çay kahve içtik, Olcay hanım ikramlarda bulundu” dedi. Baykal’ın bazı eleştirileri hatırlatılınca da “Herhangi bir kırgınlık söz sonusu değil” karşılığını verdi.



Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna oturunca ilk sözü “Bu koltuğa oturmanın kolay olmadığını, sorumluluk gerektirdiğini, zor bir görev üstlendiğimin bilincindeyim, ama önemli olan zorlukları başarmaktır” demek oldu. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:



“Bu koltuğun gerektirdiği ağırlığı olabildiğince taşımaya çalışacağım. Daha önceki sayın Genel Başkanlarımız, bunu şerefle yerine getirdiler. Ben de elimden geldiğince yerine getireceğim. Arkadaşlarımla beraber yola çıktık. İktidar koşusu başlattık. Bu iktidar koşusunu gerçekleştirerek, CHP’yi iktidar yapmak ve Türkiye’yi içinde bulunduğu çıkmazdan çıkarmak istiyoruz. Bu koşuda elbette ki zorluklar olacaktır. Hiçbir zorluk, bizi yıldırmayacaktır, kararlılıkla gideceğiz. Çünkü, haklı olduğumuza inanıyoruz..”



Kılıçdaroğlu, “En büyük güvencem halktır, halkın sorunlarını çözmek için yürüyüşe başladık zaten. Halk, gerçekten çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Hiçbir ayrım yapmaksızın bütün yurttaşlarımıza gideceğiz. İnançları ve etnik kimliği ne olursa olsun, bütün yurttaşlarımızın görüşleri de başımızın üzerindedir. Ama şunu çok iyi bilmelerini isterim; biz onların sorunlarıyla ilgileniyoruz ve onların sorunlarını çözmeye kararlıyız” diye konuştu.





‘Zamanı geldiğinde...’



Kurultay’da yaptığı konuşmaya yönelik eleştirilerin hatırlatılarak, ‘Bu eleştirileri nasıl karşıladınız?’ sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, “Bütün eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Bütün eleştirilerden yararlanacağım. Kurultayda geniş kitlelere hitap ettim. Bir kurultay’daki söylemle CHP’nin söylemlerin biteceği, tümünün orada dillendirileceği diye bir kural söz konusu değil. Zaman, ortam olduğunda görüşlerimizi açıklıkla ifade edeceğiz” dedi.



Kılıçdaroğlu, ‘Recep bey’ hitabına ilişkin eleştirilereyse “Hangi gerekçelerle yöneltildiğini hâlâ anlayamıyorum” diye yanıt verdi. ‘Recep bey ifadesi, sizin fikriniz miydi?’ sorusu üzerine CHP lideri “Evet, benim fikrimdi” yanıtını verdi.





‘Gömleğin parasını ben verdim, markasını basından öğrendim’



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün evinden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, yoksulluk konusuna değinerek halkçılık vurgusu yaptığı CHP Kurultayı’nda fiyatı 305 ile 699 lira arasında değişen ‘Etro’ marka gömlek giymesine yönelik eleştiriler hatırlatılınca şunları söyledi: “Ben her ortamda ve her yerde halka doğruları söylemeyi ilke edindim. Spor kıyafetle çıkmam uygun görüldü, biz de spor kıyafet alalım dedik. Oradaki görevliler de ‘Şu gömlek daha iyi olur’ dediler, ben de o gömleği aldım. Gazetelerden böyle bir gömlek markası olduğunu da öğrenmiş oldum. Gömleğin parasını da kendim kazandım, kendim ödedim. Sadece gömlek değil spor kıyafetin gerektirdiği her şeyi aldım. Spor kıyafet giymemi de arkadaşlar önerdi. Daha sempatik bulunacağını söylediler, ben de kabul ettim.”



Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında da, gömleği bir gazetecinin istediğini, ona vereceğini söyledi.