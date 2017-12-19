T24 LogoT24 Logo
Spor

Gomis'ten Tudor paylaşımı

"Seninle çalışmak büyük bir onurdu" İSTANBUL, (DHA) Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor ile yollar ayrılırken, sarı-kırmızılı takımın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis eski hocası için veda mesajı paylaştı

19 Aralık 2017 01:53

\"Seninle çalışmak büyük bir onurdu\"

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray\'da teknik direktör Igor Tudor ile yollar ayrılırken, sarı-kırmızılı takımın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis eski hocası için veda mesajı paylaştı.
Sosyal medya hesabı üzerinden Igor Tudor ile birlikte fotoğrafını paylaşan Gomis, fotoğrafın altına \"Her şey için teşekkür ederim. Bana birçok konuda yardımcı oldun, birçok güzel tavsiyede bulundun ve futbolumu geliştirmem için bir şeyler verdin. Umarım gelecekte senin için en iyisi olur. Seninle çalışmak büyük bir onurdu. Hepimizin bir başlangıcı ve sonu var ama Galatasaray hikayesi hiçbir zaman bitmeyecek\" yazdı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA GalatasarayIgor TudorBafetimbi GomisSosyalGomisBanaUmarımSeninleHepimizinGalatasarayFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24