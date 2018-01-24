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Spor

Gomis'ten sakatlık açıklaması

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanında forma giyemeyen ve parasını alamadığı için kadroya alınmadığı dedikoduları konuşulan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu

24 Ocak 2018 21:15

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray\'ın Kayserispor deplasmanında forma giyemeyen ve parasını alamadığı için kadroya alınmadığı dedikoduları konuşulan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
Kayseri deplasmanından sakatlığı sebebiyle oynayamadığını ifade eden Gomis, Galatasaraylı taraftarlarla paylaştığı bir gol sevincinin fotoğrafını paylaşırken altına, 
\"İnsanların ödeme sorunu yüzünden oynamayı reddedecek bir oyuncu olduğumu düşünmesi beni üzdü ve şaşırttı. Sakatlandım ve takım arkadaşlarıma yardım edemediğim için en çok üzülen benim. Hepimizin amacı aynı, şampiyon olmak. Galatasaray\'ın şampiyon olmasını istemeyen kötü insanları dinlemeyin. Size güvendiğim gibi, siz de bana güvenin\" notunu düştü.

(FOTOĞRAFLI)

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