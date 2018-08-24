Gomis'ten Galatasaray'a veda mesajı

Fransız golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, Instagram hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, Galatasaray kariyeri boyunca yanında olan herkese teşekkürlerini ileterek, "Bugün iki farklı duyguyu birlikte yaşıyorum. Yeni bir ülke ve kulüp tanıyacağım için mutluyum ama benimsediğim bir ülkeden ayrıldığım için üzgünüm. Galatasaray, bana kariyerimdeki ilk şampiyonluğu yaşatarak futbolun gerçek bir tutku olduğunu hatırlattı ve kendimi önemli hissetmemi sağladı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da kendisine gösterilen sevgiyi eşsiz olarak nitelendiren 33 yaşındaki futbolcu, "Beni en zor zamanlarımda destekleyen, takımına her zaman sahip çıkan inanılmaz Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Onlarsız, yaptıklarımın hiçbirini başaramayacağım takım arkadaşlarıma, bana her zaman yardımcı olan teknik ekibe ve kulüp için durmaksızın emek harcayan çalışanlara teşekkürlerimi iletiyorum. Bir büyük teşekkür de bana şampiyon olmanın nasıl bir şey olduğunu öğreten Fatih Terim için. Bu yaşımda bir şeyler öğrenebileceğimi düşünmezdim ama o bana bunun mümkün olduğunu gösterdi." yorumunu yaptı.

Türkiye'den üzülerek ayrıldığını belirten Gomis, "Dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahip Türk halkı, her zaman gururlu, güçlü ve birlik olun. Galatasaray ailesi bir şeyden emin olsun, kalbimi burada bırakarak gidiyorum çünkü bir insanın ailesinden ayrılması hiç kolay değil. Hayatta bazen planlayamadığımız durumlarla karşılaşabiliyoruz. Görevimi yerine getirmiş olmanın verdiği huzurla ayrılıyorum. Bu kulüpte daha fazla şey başarmayı istesem de hayat benim için farklı bir yön çizdi. Sizi asla unutmayacağımı bilin. Bugün bir dönem sona eriyor olabilir ama bu asla hikayenin sonu değil. Çünkü siz her zaman kalbimde olacaksınız. Sizleri seviyorum." değerlendirmesinde bulundu.