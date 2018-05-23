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Spor

Gomis'e 'maymun' diyen Hakan Hepcan'ın savunması ortaya çıktı

Hakan Hepcan, hakim karşısına çıkarak savunmasını yaptı

23 Mayıs 2018 18:32

Geçtiğimiz sene içerisinde Twitter sayfasında, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis'e ırkçı ifadelerde bulunan Hakan Hepcan, mahkeme karşısına çıktı.

2017 yılının Ağustos ayında Bafetimbi Gomis'e Twitter sayfasından ırkçı söylemde bulunan ve o dönem büyük bir tepkiyle karşılaşan Hakan Hepcan, Galatasaray Spor Kulübü tarafından mahkemeye verilmişti. Dün itibarı ile Hakan Hepcan hakim karşısına çıkarak savunmasını yaptı.

Hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 3 yıla kadar hapis istemi bulunan Hakan Hepcan, hakime şunları söyledi: “Dava konusu tweeti ben attım. Amacım ırkçılık veya başka bir suç değildi. Gelen tepkiler üzerine tweetimi sildim. Söz konusu paylaşımın ardından hakkımda linç kampanyası başlatıldı. Özür dilerim.”

Hakan Hepcan hakkında açılan adli dava bir kenara, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında da en az 15 gün olmak üzere adli para cezasına çarptırılması isteniyor.

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