Gomis'e ‘maymun' diyen Hakan Hepcan, beraat etti!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'e 'Maymun' benzetmesi yapan ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenen sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan beraat etti.

Fenerbahçeli sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, takımı ile Trabzonspor arasında oynanan maç sırasında Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis hakkında attığı tweeti gelen tepkiler üzerine silip özür dilemişti. Gomis, Hepcan hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla dava açmıştı.

"Gomis'e övgü yaptım"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tarafları avukatları temsil etti. Hepcan'ın avukatı “Gomis, topa düşmanı gibi vuruyordu, gol sevincinde ise hayvan taklidi yapıyordu. Gomis'e hakaret değil aksine övgü vardır. Müvekkilim, kendi takımı Fenerbahçe'ye serzenişte bulunmuştur. Galatasaraylılar olayı köpürtmüştür. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçunun unsurları oluşmamıştır. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Hakan Hepcan'ın beraatine karar verdi.