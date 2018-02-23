Gomis & Rodrigues A.Ş.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, evinde Bursaspor'u 5-0 yendi ve bir hafta aradan sonra maç fazlasıyla yeniden liderliğe yerleşti.

Ligin 21. haftasına lider giren ancak geçtiğimiz hafta deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 kaybeden ve liderliği Medipol Başakşehir'e bırakan sarı kırmızılılar 23. haftada 47 puan ve maç fazlasıyla ziryeve yeniden yerleşti.

Fatih Terim, son yaptıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Terim, Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Selçuk İnan, Belhanda, Feghouli, Rodrigues ve Gomis'ten oluşan ilk 11'i sahaya sürdü. Sarı kırmızılıların patronu Tolga Ciğerci'yi yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine kart cezası dolan Belhanda'yı oynattı. Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, 2 ay sonra bir maçta kadroya alındı.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise Galatasaray karşılaşmasında Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Shehu, Batalla, Bostock, John ve Stancu'dan oluşan ilk 11'i görevlendirdi.

Galatasaray, 11. dakikada Gomis'in attığı golle Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti.

Bursaspor'da Stancu'nun sakatlığının ardından William Ekong, maçın 38. dakikasında direkt kırmızı kart gördü.

Galatasaray, 42. dakikada Gary Rodrigues'in attığı golle 10 kişi kalan Bursaspor karşısında farkı ikiye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, 49. dakikada Serdar Aziz'in attığı golle Bursaspor karşısında farkı üçe çıkardı.

Galatasaray'da gol sevinci sırasında sakatlanan Ryan Donk, 54. dakikada yerini Yasin Öztekin'e bıraktı. Galatasaray-Bursaspor maçında, Bursaspor'un maçtaki ilk şutu 67. dakikada Bostock'dan geldi

Cimbom'da Gomis durdurulamadı. Yıldız golcü, 72. dakikada kendisinin 2 takımının 4. golünü kaydetti.

Galatasaray'da Belhanda, önce gol sevinci sırasında Donk'u, sonra da 76. dakikada oyuna giren Eren Derdiyok'u sakatladı.

Maçın 90+3. dakikasında gecenin yıldızlarında Rodrigues ve Gomis tekrar sahneye çıktı. Rodrigues'in pasında Gomis, kendisinin 3, takımının 5. golünü attı ve maçın skorunu belirledi; 5-0.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftayı puan kaybı olmadan geçip rakiplerinden en az birine karşı avantaj sağlamak isteyen Galatasaray, amacına ulaştı.