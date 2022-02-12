Gomis: Karşımızdaki Galatasaray hasta bir aslan gibi

Galatasaray formasıyla 1365 gün sonra sahaya çıkan Bafetimbi Gomis, Kayserispor maçının ardından, "Karşımızdaki Galatasaray hasta bir aslan gibi. Bugün kazanamadık ama gelecek haftalarda daha iyi olacağız" dedi.

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da ikinci dönemindeki ilk maçına çıktı.

1365 gün sonra Sarı-Kırmızılı formayla sahaya çıkan Bafetimbi Gomis, Galatasaray 'ın, Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı maçta 59 dakika sahada kaldı. 36 yaşındaki yıldız birçok pozisyona girip, şansını denese de bir türlü fileleri sarsamadı.

3,5 yıl sonra Galatasaray formasıyla ilk maçına Yukatel Kayserispor karşısında çıkan Bafetimbi Gomis, 1-1 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

Gomis, "Bu maça baktığım zaman çok mutlu olduğumu söyleyemem. Taraftarlarımız çok iyi bir destek verdi. Bazen zaferleri taçlandıramıyorsunuz. "Karşımızdaki Galatasaray, hasta bir Galatasaray diyebiliriz. Hasta bir aslan varmış gibi... Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu unutmamamız lazım." dedi.