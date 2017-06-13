Gomis için Medipol Başakşehir iddiası!

Bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bafetimbi Gomis'in, Swansea City yönetimi tarafından Medipol Başakşehir'e önerildiği iddia edildi.

BeinSports'un haberine göre, Gomis'in bonservisini elinde bulunduran Premier Lig ekibinin, Medipol Başakşehir'de forma giyen Togu'lu golcü Emmanuel Adebayor'u renklerine katmak için takas artı para teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Swansea yöneticilerinin, Adebayor için Medipol Başakşehir'e Bafetimbi Gomis artı 3.5 milyon Euro önerdiği, Medipol Başakşehir'in ise bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Gomis'in yıllık ücretinin takım dengelerini bozacağı düşüncesiyle teklifi kabul etmeyen Medipol Başakşehir yönetiminin, teklifin yenilenelerek artı 5.5 milyon Euro istediği, Swansea yönetiminin bu teklif karşısında düşünmek istediği belirtildi.