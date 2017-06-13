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Spor

Gomis için Medipol Başakşehir iddiası!

İngiliz ekibin Başakşehirli Emmanuel Adebayor için Batefimbi Gomis artı 3.5 milyon Euro önerdiği öne sürüldü

13 Haziran 2017 16:59

Bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bafetimbi Gomis'in, Swansea City yönetimi tarafından Medipol Başakşehir'e önerildiği iddia edildi. 

BeinSports'un haberine göre, Gomis'in bonservisini elinde bulunduran Premier Lig ekibinin, Medipol Başakşehir'de forma giyen Togu'lu golcü Emmanuel Adebayor'u renklerine katmak için takas artı para teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Swansea yöneticilerinin, Adebayor için Medipol Başakşehir'e Bafetimbi Gomis artı 3.5 milyon Euro önerdiği, Medipol Başakşehir'in ise bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Gomis'in yıllık ücretinin takım dengelerini bozacağı düşüncesiyle teklifi kabul etmeyen Medipol Başakşehir yönetiminin, teklifin yenilenelerek artı 5.5 milyon Euro istediği, Swansea yönetiminin bu teklif karşısında düşünmek istediği belirtildi.

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Batefimbi GomisEmmanuel AdebayorPremier LigSwansea CitySüper LigMedipol Başakşehirtransfertakas

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