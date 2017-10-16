Gomis Galatasaray'a 12 milyon TL kazandırdı

Sezonun ilk transferi olan Bafetimbi Gomis, 8 maçta 9 gol 2 asist ile takıma katkı sağlarken, taraftarın ve yönetimin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Futbol Federasyonu kulüplere her galibiyet başına 2 milyon 200 bin TL, beraberliğe ise 1 milyon 100 bin TL başarı primi ödüyor. Ligde 8 hafta geride kalırken, 32 yaşındaki Gomis 5 galibiyet ve 1 beraberliğe direkt etti ve kulübüne toplam 12 milyon 100 bin TL kazandırdı. Premier lig takımı Swansea’dan 2.5 milyon Euro’ya (10 milyon 750 bin TL) transfer edilen Senegal asıllı Fransız forvet şimdiden ödenen rakamın üstünde kazandırarak hem yönetimi, hem taraftarı mutlu etti.

Hakkını veriyor

3 yıllık sözleşme yapılan Gomis’e imza parası olarak 2.5 milyon Euro ödenmişti. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro’ya oynayan tecrübeli forvet bu paranın hakkını fazlasıyla ödedi.

4 takıma bedel

Bafetimbi Gomis yalnızca 2 maç gol atamaıktan sonra, Konyaspor karşısına 2 gol atarak ligdedki gol sayısını 9’a çıkardı ve gol krallığını Göztepeli Adis Jahovic’le paylaşmaya başladı. Fransız golcü 8. Hafta itibariyle ligde Konyaspor’dan 1 fazla gol atarken, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Antalyaspor ile eşit sayıda gol atmayı başardı.