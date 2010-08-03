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GOMİS, FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ LYON (A.A)

03 Ağustos 2010 13:29

-GOMİS, FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ LYON (A.A) - 03.08.2010 - Fransa'nın Lyon Futbol Kulübü'nün başkanı Jean-Michel Aulas, Bafetimbi Gomis'in Fenerbahçe'den gelen teklifi reddettiğini söyledi. Aulas, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin 14 milyon Avro'luk bir teklif sunduğunu, ancak Lyon'da kalmak isteyen futbolcunun bu teklifi geri çevirdiğini belirtti. Lyon, 13 milyon Avro'ya transfer ettiği futbolcu ile geçen yıl 5 yıllık anlaşma imzalamıştı. Ligue 1'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Gomis, oynadığı 37 maçta 10 gol atmıştı.

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