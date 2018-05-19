Gomis, Alex'in rekorunu kırdı!

Galatasaray’ın şampiyonluk için çıktığı Göztepe maçında penaltıdan bir gol kaydeden Bafetimbi Gomis, 29 gole ulaşarak Alex de Souza'nın bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırdı.

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'a attığı golle Süper Lig'de 28 gole ulaşan Bafetimbi Gomis, Alex de Souza'nın bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekoruna ortak olmuştu.

Galatasaray’ın şampiyonluk için çıktığı Göztepe maçının 66’ıncı dakikasında penaltıdan bir gol kaydeden Gomis, Alex’i geride bırakarak rekorun yeni sahibi oldu.

29 gol atan Gomis, en yakın rakibi 23 gollü Burak Yılmaz'ın sezonu kapatması nedeniyle gol krallığını garantilemişti.