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Spor

Gomis, Alex'i geçti

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Türk futbol tarihinde ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu

19 Mayıs 2018 23:45

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Galatasaray\'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Türk futbol tarihinde ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu. Tecrübeli futbolcu, Göztepe filelerini sarsarak Fenerbahçe\'nin efsane oyuncularından Alex de Souza\'yı geride bıraktı. Alex, sarı lacivertli formayla ligde bir sezonda 28 gol atmıştı. Üst üste Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarında penaltı kaçıran Gomis, Göztepe karşısında talihsizliğini de yendi. Maçın 66\'ncı dakikasında penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Gomis büyük sevinç yaşadı.

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