Gomez: En büyük korkum Hido

Michel Gomez, "Türkiye’ye baktığımızda en büyük avantajı çok sayıda sonucu etkileyebilecek oyunculara sahip olmasıdır. En büyük korkumuz Hidayet Türkoğlu. Ayrıca Türkler baskı altında da iyi iş yapabiliyorlar. Bizim takım öyle değil" dedi.



12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası elemelerinde bugün Fransa ile kader maçını oynayacak. Galibiyetin getireceği üçte üç bizi oldukça rahatlatacak, ters bir sonuç kabus olabilecek. İşte böylesine bir ortamda yıldızlar topluluğu ve bize ters gelen basketbolu ile Fransa maçı, Türk basketbolunun Polonya vizesi için çok önemli bir sınav olacak.



Fransa Milli Takım Koçu Michel Gomez'in Hürriyet gazetesinde yer alan söylesşi:



"Bu sizin olduğu kadar bizim için de çok önemli bir maç. Aslında bu maç bizim için daha da önemli. Çünkü Ukrayna’da sürpriz bir yenilgi aldık. Bu puanı telafi edebilmek için Türkiye karşısında yüzde yüzle oynayıp kazanmayı hedefleyeceğiz. Kaybetsek de az farklı bir yenilgi bizim için iyi bir sonuç olur. Geçmişte Türkiye ile çok çetin maçlar oynadık bu da onlardan biri olacak. Türkler çok genç bir ekip. 2.05’in üstünde yetenekli oyuncuların çokluğu bizim için bir dezavantaj ama bu eksikliğimizi agresif savunma yaparak kapatmaya çalışacağız" dedi.





Tony Parker’ın maç günü gelecek olması Fransa’nın oyununu nasıl etkileyecek?



Tony, Fransa Milli Takımı’nın her şeyi. Özel işleri nedeniyle izinli olarak Ukrayna’da kafileden ayrılıp Paris’e gitti. Üç antrenmanlık bir eksiği var. Bu onun için pek önemli değil. Maç günü seyahat edeceği için biraz yorulacaktır. Ancak Tony, NBA’da çok uzun seyahatler yaptığı için bu tür sorunlara alışıktır. Bunun bir dezavantaj olacağını zannetmiyorum.



İki takımın eksi ve artıları neler?



Bizim en büyük sorunumuz farklı basketbol platformlarından gelen oyuncuları bir araya getirmemizdir. Fransa’da oynayan 7 oyuncumuzun yanı sıra ABD’de oynayan oyuncularımız da var. NBA’den gelenlerin basketbol oyun tarzları farklı. Türkiye’ye baktığımızda en büyük avantajı çok sayıda sonucu etkileyebilecek oyunculara sahip olmasıdır. Çünkü bu oyuncular kendi takımlarında en üst seviyede ve çok uzun süreli yer alıyorlar. Türkler baskı altında da işi yapabiliyorlar. Bizim takımda öyle değil. Baskı altındaki oyuncu sayısı Türkiye kadar yeterli değil.



Sizce maç nasıl bir atmosferde geçecek? Türk Milli Takımı’nda en çok hangi oyunculardan çekiniyorsunuz?



En büyük korkumuz Hidayet Türkoğlu. İki maçta Hidayet’in takımı nasıl taşıdığını gördük. Belçika maçında takım sıkıştığında Hidayet sorumluluğu aldı ve takımını rahatlattı. Bizde de aynı rolü üstlenen Tony Parker var. İki NBA oyuncusunun enteresan eşleşmesinde ilginç görüntüler ortaya çıkacak. Bu da Türk seyircilere bir basketbol ziyafeti çektirecektir.



Ayrıca Tanjeviç başarılı bir takım oluşturdu. Türk Milli Takımı bir iki oyuncunun üzerine kurulu bir takım değil. Türkler takım oyunu oynuyor. Bir takım var karşımızda. Tanjeviç’in oyun düzeninde her maçta bir başka oyuncu tehdit unsuru olabiliyor.



Peki sizce bu maçta ibreyi Hido mu, Tony mi değiştirecek?



Bir teknik adam olarak maçtan önce bilmem imkansız. Falcı olsaydım belki?



Peki Türk basketbolu Avrupa’nın neresinde?



Türkiye’de basketbolun ve coachların kalitesi çok yüksek. Erman Kunter’den biliyoruz. Şu anda milli takımımızın üç oyuncusu Erman Kunter’in takımında oynuyor. Kunter, Cholet’te birçok oyuncuyu basketbola kazandırdı.



Son cümleniz; Fransa bu maçı ve rövanşını da kazanıp guruptan lider çıkacaktır.

