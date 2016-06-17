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Spor

"Gomez Beşiktaş'ın yeni sezon formalarıyla fotoğraf çekilmeyi reddetti"

Gomez: Henüz anlaşmadık, kalmak istiyorum ama Fiorentina ile pürüzler var

17 Haziran 2016 16:10

Beşiktaş yönetimi EURO 2016 için Fransa'da bulunan Mario Gomez'e yeni sezon formalarının tanıtımı için fotoğraf çekilme teklifi götürdü. Ancak Alman futbolcunun "Henüz anlaşmadık" sözleriyle Beşiktaş yönetimini reddetti.

Fanatik'te yer alan habere göre, EURO 2016 nedeniyle Almanya Milli Takımı'nın kampında bulunan yıldız, yönetimin bu talebini "Henüz anlaşmadık. Evet, kalmak istiyorum ama Fiorentina ile pürüzler var. Bunu yapmak doğru olmaz" diyerek reddeti.

Alman yıldız, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 41 maçta 28 gol kaydetmişti. 

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Mario GomezBeşiktaştransferyeni sezon forması

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