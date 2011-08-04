Gomel: 1 Bursaspor: 3

T24 - Bursaspor, deplasmanda Gomel'i 3-1 yenerek Avrupa Ligi Play-off turuna yükseldi.UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçında Bursaspor ile Gomel Belarus'ta karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibini evinde 2-1 yenen yeşil-beyazlılar rövanşta da 3-1 galip gelerek play-off turu biletini kaptı. Belarus temsilcisi ise Düşler Sahnesi'ne veda etti.



Karşılaşmada dakikalar 41'i gösterdiğinde Ilia Aleksievich'in golüyle Gomel 1-0 öne geçerken, 79'da Timsah N'Diaye'nin golüyle karşılık verdi. Yeşil-beyazlılar 85. dakikada Insua'yla skor üstünlüğünü ele geçirmeyi başardı. 90. dakikada ise Turgay Bahadur sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 3-1





INSUA GÖZ DOLDURDU



Bursaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Federico Insua karşılaşmada bir gol ve bir asistle oynayarak adeta yıldızlaştı. Arjantinli oyuncu ayrıca maç boyunca gösterdiği üstün performans ile futbolseverlerin beğenisini topladı.





RAKİP 10 KİŞİ



Ayrıca ev sahibi takımda Sergey Koseka 23. ve 64. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.





RAKİP YARIN BELLİ OLACAK



Bursaspor'un play-off turundaki rakibi yarın İsviçre'de çekilecek kura sonucu belli olacak. Play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 25 Ağustos'ta yapılacak.







Stat: Central

Hakemler: Ionut Marius Avram xxx, Miklos Istvan Nagy xxx, Sebastian Eugen Gheorghe xxx

FC Gomel: Vladzimir x, Siarhei x, Yauseyenka Pavel x, Kuzmianok Ihar x, Mikalai xx, Kazeka Siarhei x (Dk 84 Stepanov x), Matveichyk Siarhei xx, Stasevich Ihar xx, Arthur, Illia xx (Dk 89 Platanov x) , Maksym x (Dk.72 Zuyeu x)

Bursaspor: Carson xx, Serdar Aziz xx, Stepanov xx, İbrahim Kaş xx, Vederson xx, N'Diaye xxx (Dk. 88 Swenssonxx), Batalla xx, Kirita xx (Dk. 46 Insua xxx), Ozan xx, Volkan xx (Dk. 75 Sercan Yıldırım xx), Turgay xxx

Goller: Dk. 41 İllia (FC Gomel), Dk. 78 N'Diaye, Dk. 85 Insua, Dk. 90 1 Turgay (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Dk.23 Kazeka Siarhei (FC Gomel), Dk. 26 İbrahim Kaş, Dk. 27 N'Diaye, Dk. 37 Kirita, Dk. 89 Turgay (Bursaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 64 Kazeka Siarhei (FC Gomel)



