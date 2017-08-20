Gömeçli üreticiye uluslararası sirke ödülü

Sefer TALAY / GÖMEÇ(Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Gömeç İlçesi\'nde 2 yıl önce geleneksel sirke üretimine başlayan Mehmet Özgü Manisalı, Yunanistan\'da Olympawards\'ın düzenlediği lezzet yarışmasında, elma ve vişne sirkeleri ile altın, incir sirkesi ile gümüş ve dağ çileği sirkesi ile de bronz madalya kazandı.

Gömeç\'te 7 yıldan bu yana ürettiği zeytinyağı ile dünyanın çeşitli ülkelerinden 30\'un üzerinde ödül alan 35 yaşındaki Mehmet Özgü Manisalı, 2 yıl önce anneanne ve babaannesinin geleneksel sirkesini yapmaya başladı. 10 farklı çeşit sirke üreten Manisalı, Yunanistan\'da 4 ödülün sahibi oldu. Almanya\'ya sirke ihraç etmeye başladıklarını kaydeden Manisalı, yaptıkları sirkelerin en az 6 ay süreyle meşe fıçılarda bekletildiğini söyledi. Zeytinyağından sonra sirkede de iddialı olduğunu dile getiren Mehmet Özgü Manisalı şöyle konuştu:

\"2010 yılından beri yaptığımız zeytinyağı üretiminden sonra, şu anda da sirke üretimine başladık. Burada Türk lezzetlerini dünyaya tanıtmak için sirke üretiyoruz. Bölgemizde bulunan meyvelerin sirkelerini üretip bunları meşe fıçılarda en az 6 ay bekleterek daha güzel tat ve lezzet oluşmasını sağlıyoruz. Geleneksel sirkemizi Yunanistan\'daki yarışmaya gönderdik. Bu yarışmada incir sirkesi, üzüm sirkesi, elma sirkesi, dağ çileği sirkesiyle ödül aldık.\"

10 ÇEŞİT SİRKE

Sirkeleri eskiden anneanne ve babaannelerin yaptığı geleneksel biçimde ürettiklerini kaydeden Manisalı şöyle devam etti:

\"Şu anda yaklaşık 10 çeşit sirkemiz var. Muşmula, alıç, kızılcık, elma, üzüm, çilek, gül sirkelerimiz var. Şu anda, birçok çeşit meyveden daha sirke yapmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda geleneksel Türk sirkesini dünyaya daha iyi tanıtacağız. Balıkesir\'in Gömeç ilçesinin zeytin ve zeytinyağını dünyaya tanıttıktan sonra, önümüzdeki yıllarda da sirkesinin ne kadar kaliteli olduğunu ve tadı ve lezzetini müthiş olduğunu göstermeye çalışacağız.\"

FOTOĞRAF