Golün adı Baros



Galatasaray'ın Çek futbolcusu Milan Baros, bu sezon resmi maçlarda 23 gol kaydederek takımının attığı toplam 77 golün yüzde 30'una imza attı.



Galatasaray'da, bu sezon attığı gollerle takımını adeta sırtlayan Milan Baros'un attığı mükemmel gol, Hamburg karşısında tura yeterli olmadı.



Galatasaray savunmasında yaptığı hatalarla 3-2 yenilerek Alman rakibine UEFA Kupası'nda elenirken, sezonun golcü ismi Baros ise yine golünü attı.



Bu sezon Cim Bom'un yaptığı toplam 43 resmi maçın, 34'ünde oynayan ve 23. golünü Hamburg'a atan Çek yıldız, takımının toplam gollerinin yüzde 30'unu tek başına kaydetti.



Turkcell Süper Lig'de 17 golle krallık yarışında önde olan Baros, Avrupa kupalarında 5, Fortis Türkiye Kupası'nda ise 1 gol buldu.



ARDA VE KEWELL'IN 10'AR GOLÜ VAR



Galatasaray'da Baros'tan sonra en golcü futbolcular Arda ve Kewell oldu.



Toplam 43 resmi maçta 10'ar gol kaydeden iki oyuncuyu, 9 gollü Lincoln izliyor.



Forvet oyuncularından Nonda'nın 6, Ümit'in ise 3 golü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Yaser, Ayhan ve Aydın'ın da resmi karşılaşmalarda 3'er golü var.



Galatasaray'da Servet'in 2, Emre Aşık, Hakan, Barış, Mehmet Topal ve Sabri'nin de 1'er golü bulunuyor.



