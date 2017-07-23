'Göl'sel' dönüşüm: Sapanca'da yeşil tepeler tıraşlanıyor, villalarla doluyor!

Sakarya’nın Sapanca ilçesi son 5 yıldır büyük bir dönüşüm geçiriyor. Özellikle Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sapanca gölü etrafındaki yeşillikler içindeki tepelerde lüks villalar birbiri ardına inşa ediliyor.

Göl manzaralı ve ağaçlar içinde yer alan lüks villaların fiyatları 200 bin dolardan başlıyor, 1 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Son sürat inşaatlar devam etse de bölgede faaliyet gösteren emlakçılar, Arapların alımları yavaşlattığını söylüyor.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre; darbe girişimi Arapların ilgisinin azaldığını kaydeden bölge emlakçıları, Katar krizi sonrasında işlerin daha da düştüğünü ifade ediyor.

İflaslar yaşanıyor

Sapanca gölünün manzaralı tepelerdeki villaların fiyatlarının da geçmişte gösterilen yoğun ilgi sonrasında bir hayli arttığı belirtildi. Yeni yapılan villalara Türklerin çok fazla ilgi gösteremediğini anlatan bölgedeki bir emlakçı, “Fiyatlar öyle yükseldi ki, Türklerin burada villa sahibi olması bir hayli zorlaştı” dedi. Bazı inşaat firmalarının da yaşanan talep azlığından dolayı iflas ettiğini kaydeden bir başka emlakçı ise, “Eğer bölge kontrol altına alınmazsa daha büyük sıkıntılar yaşanabilir” diye konuştu.

Tapulu araziler

Bizim de gittiğimiz bölgede neredeyse her noktada satılık villa ilanlarına rastladık. Bölgede konuştuğumuz inşaat firmaları yetkilileri, Körfez ülkelerinden gelen yatırımcıların direk olarak projeye ortak olduğunu ve inşaatın yapımına da dahil olduğunu söyledi. Her ne kadar ilgi azalsa da Sapanca’nın yeşil doğası ve Sapanca gölü sebebiyle Araplar tarafından beğenildiğini anlatan İnşaat firması yetkilisine tepelerde yoğun ağaçların olduğu yerlerde nasıl inşaat yapıldığını sorduk. İnşaat yapılan alanların şahsa ait araziler olduğunu belirten firma yetkilisi, “Yaklaşık 150 yıl önce tepelerdeki arazilere tapu verilmiş. Yani ormanlık alanlar katledilmiyor. Çok ağaç olabilir ama buralar tapulu araziler. Belediye alanı imara açtıktan sonra verilen izinlere göre inşaatlar yapılıyor. Ormanlık alanlarda kesinlikle ağaç kesilmiyor. Eğer ağaç kesen olursa çok büyük cezalar veriliyor. Hapis cezası alanlar bile olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Davalar açıldı

Bölgede çalışan bir emlakçının bazı iddiaları ise ciddiydi. Sapanca’dan ev alan bazı Arapların inşaat firmaları ile davalık olduğunu kaydeden emlakçı sözlerini şöyle sürdürdü: “Sapanca’nın bir bölgesindeki tepede toprak çok sert değil. Orada yapılan villaların bazılarında kaymalar yaşandı. Bu yüzden davalar açıldı. Bu tip durumlar da alıcıları etkiliyor.”

İSTANBULLU ELİTLERDEN ARAP ELİTLERE

SAPANCA’da geçmişte zengin Türklerin yazlıklarının olduğunu söyleyen bir başka emlakçı da, “Şu anda da zengin ve Sapanca’ya yakın olan Türklerin villaları var. Bunlar daha çok İstanbul’un elitleri. Ancak son 5 yıldır zengin Araplar bölgeye çok fazla yatırım yaptı. İşler yavaş gidiyor ama hala elit Araplar Sapanca’ya ilgi gösteriyor. Biraz daha bütçesi düşük olanlar Çanakkale civarına yöneldi. Türkiye’nin birçok yerine gitmeye başladıkları için Sapanca’ya olan çok yoğun ilginin azaldığı söylenebilir” diye konuştu.