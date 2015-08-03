Gölpazarı Açık Cezaevi'nde yangın

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Açık Ceza ve Tevkif Evi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Gölpazarı ilçesindeki 5'inci Jandarma Eğitim Taburu'nun kapanması ile Açık Ceza ve Tevkif Evi'ne dönüştürülen binanın çatısında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına ilk olarak Gölpazarı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın söndürme çalışmalarına Bilecik Belediyesi ile çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de katıldı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken dumandan etkilenen cezaevipersoneline olay yerine gelen 112 ambulansındaki sağlık görevlileri tarafından gerekli müdahalede bulunuldu.