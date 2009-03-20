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Spor

Gollerin arka arkaya gelmesi bizi yıktı

20 Mart 2009 02:00


Galatasaray teknik direktörü Bülent Korkmaz, 3-2 kaybedilen Hamburg maçının ardından "2-0 gibi bir avantajlı skoru da yakaladık. 0-0'a da turu geçiyorduk. Ama Bordeaux maçında da aynı olay oldu. 5 dakika içinde 2 gol yedik.İlk golden sonra 10 dakika geçseydi daha farklı olabilirdi. Üstüste iki gol yiyince takım demoralize oldu" dedi.

Korkmaz, sözlerini "2-0'dan sonra rahatladık gibi. 2-1'den sonra hemen gol gelmesi biraz kötü oldu. Eğer 10 dakika dayansaydı takım toparlanabilirdi. Toparlanamadık. Çok üzgünüz. Böyle avantajlı skordan sonra elenmek çok üzücü" şeklinde sürdürdü.

Bülent Korkmaz, oyuncu değişikliği için geç kalınıp kalınmaması hakkında "Müdahalede geç kalınmış birşey yok. Gollerin arka arkaya gelmesi bizi yıktı. Yoksa oyun olarak, müdahale olarak yanlış birşey yok. Üstüste iki gol gelince takım demoralize oldu. Genel anlamda oyunu götüren veya dengede götüren bizdik. Elenince veya mağlup olunca ister istemez eleştiriler olacak, bunlar normal" dedi.

Korkmaz, Lincoln'ün oyundan alınırken saha kenarına gelmemesi ile ilgili olarak da "2-2 olunca daha diri bir oyuncu gerekiyordu. O yüzden Lincoln'ü aldım. Lincoln ile aramda sorun yok, hiçbir oyuncumla olamaz" diyerek sözlerini tamamladı.

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