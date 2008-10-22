Golfün Şampiyonlar Ligi başlıyor



Ülkelerinde şampiyon olan kulüplerin katılacağı Avrupa Şampiyon Kulüpler Golf Şampiyonası (European Club Cup Trophy) 23 - 25 Ekim 2008 tarihleri arasında Klassis Golf Kulübü'nde düzenlenecek.



Golfte, Avrupa'nın en önemli takım yarışması olarak kabul edilen ve aralarında İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İrlanda, İskoçya, İzlanda'nın da olduğu toplam 24 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkemizi; Gencer Özcan, Hamza Sayın ve Mustafa Hocaoğlu'ndan oluşan Klassis Takımı temsil edecek.



Turnuva Programı şöyle:



23 Ekim 2008, Perşembe



İlk Gün Turnuva Başlangıcı – 08.30



24 Ekim 2008, Cuma



İkinci Gün Turnuva Başlangıcı – 08.30



25 Ekim 2008, Cumartesi



Turnuva Finali – 08.30



Veda Kokteyli ve Ödül Töreni – 17.30



