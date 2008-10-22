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Spor

Golfün Şampiyonlar Ligi başlıyor

Avrupa Şampiyon Kulüpler Golf Şampiyonası 23 - 25 Ekim 2008 tarihleri arasında Klassis Golf Kulübü'nde düzenlenecek.

22 Ekim 2008 03:00


Ülkelerinde şampiyon olan kulüplerin katılacağı Avrupa Şampiyon Kulüpler Golf Şampiyonası (European Club Cup Trophy) 23 - 25 Ekim 2008 tarihleri arasında Klassis Golf Kulübü'nde düzenlenecek.

Golfte, Avrupa'nın en önemli takım yarışması olarak kabul edilen ve aralarında İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İrlanda, İskoçya, İzlanda'nın da olduğu toplam 24 ülkenin katılacağı şampiyonada ülkemizi; Gencer Özcan, Hamza Sayın ve Mustafa Hocaoğlu'ndan oluşan Klassis Takımı temsil edecek.

Turnuva Programı şöyle:

23 Ekim 2008, Perşembe

İlk Gün Turnuva Başlangıcı – 08.30

24 Ekim 2008, Cuma

İkinci Gün Turnuva Başlangıcı – 08.30

25 Ekim 2008, Cumartesi

Turnuva Finali – 08.30

Veda Kokteyli ve Ödül Töreni – 17.30

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