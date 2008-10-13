Golfte büyük başarı!



‘Golfün olimpiyatı’ olarak tanımlanan ve iki yılda bir düzenlenen Dünya Golf Şampiyonası 2012 yılında Türkiye’de yapılacak.



Avustralya’nın Adelaide kentinde yapılan oylamada Türkiye, diğer adaylar İtalya ve Avusturya’nın açık farkla önünde dev organizasyonun evsahibi oldu.



Türkiye oylamaya katılan 92 üyeden 76’sının oyunu almayı başardı. Uluslar arası Golf Federasyonu tarihinde ilk kez bir ülke ilk adaylık girişiminden mutlu sonla döndü. 1996 yılında kurulan Türkiye Golf Federasyonu bu organizasyonu alan en genç federasyon olarak tarihe geçti.



Türkiye Golf Federasyonu Ahmet Ağaoğlu, oylama sonunda alkışlarla kürsüye gelerek bir teşekkür konuşması yaptı. Ağaoğlu üyelere hitaben “Sizin oylarınız Türk golf tarihinde yeni bir sayfa açtı. Bu organizasyon Türkiye’nin ve Türk golfünün dünyaya tanıtılmasında çok önemli bir rol oynayacak. Golf gibi dünyanın en prestijli sporunun en önemli turnuvasına evsahipliği yapacağımız için mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.



İki yılda bir yapılıyor



Dünya Golf Şampiyonası her iki yılda bir farklı bir kıtada düzenleniyor. Yüze yakın ülke üçer kişilik bayan ve erkek takımlarıyla şampiyonaya katılıyor. Bayanlar Espirito Santo, erkekler ise Eisenhower Trophy için mücadele ediyorlar. Bu yıl Avustralya’da düzenlenen turnuva 2012 yılında Arjantin’da organize edilecek. 2012 yılındaki turnuvaya Antalya Belek’teki Cornelia Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü ve Antalya Golf Kulübü evsahipliği yapacak.