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Spor

GOLF LİGİ'NİN İLK AYAĞI BELEK'TE BAŞLADI ANTALYA (A.A)

08 Ocak 2011 16:11

-GOLF LİGİ'NİN İLK AYAĞI BELEK'TE BAŞLADI ANTALYA (A.A) - 08.01.2011 - Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) düzenlediği Türkiye Golf Ligi'nin ilk ayağı, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde başladı.  Gelecek vadeden en iyi erkek ve kadın golf oyuncuları için yüksek standartlı yarışma koşulları sağlamak, golf milli takımları oyuncularının seçimine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen lig, 7 ayaktan oluşuyor. İlk ayak müsabakalarının ilk gününde sporcular, Antalya Golf Kulübü ve Gloria Golf Clup'te mücadele ediyor. 2 gün sürecek ilk ayak mücadelelerine 15'i erkek, 9'u kadın 24 golfçu katılıyor.  Erkekler ilk 6 ayakta, 2 gün süresince günde 36 olmak üzere toplam 72, kadınlar ise ilk 6 ayakta, ilk gün 36, ikinci gün ise 18 olmak üzere toplam 54 çukur vuruş sayısı oyunu oynayacaklar. Golf liginin ilk ayağında, Hamza Sayın, Fahrettin Kök, Koray Varlı, Gencey Asan, Recep Turan, Sena Ersoy, Tuğçe Erdem, Başak Aydın, Damla Bilgiç'in de aralarında bulunduğu bu dalın önde gelen sporcuları da mücadele ediyor. 

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