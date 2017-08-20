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Golf tutkunları Bodrum'da buluştu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Golf Kulübü işbirliğiyle dün başlayan ve ilk kez düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge'de 100'ü aşkın golf tutkunu mücadele etti

20 Ağustos 2017 21:14

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Golf Kulübü işbirliğiyle dün başlayan ve ilk kez düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge\'de 100\'ü aşkın golf tutkunu mücadele etti.
Turkcell Platinum tarafından Bodrum\'un Ortakent Mahallesi\'ndeki Bodrum Golf Kulübü tesislerinde Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum düzenlendi. Turnuvada Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü, tanınmış iş adamlarından Nihat Özdemir, Fikret Öztürk ve Cemal Kalyoncu\'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 140 golf tutkunu ter döktü.
Erkekler 3 kategoride, kadınlar 2 kategoride ve gençler olmak üzere toplam 6 kategoride gerçekleşen turnuva oldukça çekişmeli geçti. 9 çukurlu golf sahasında 2 tur oynanarak yapılan turnuvada golf tutkunları dereceye girebilmek için mücadele etti.
Turnuvanın sona ermesiyle Bodrum Golf Kulübü Tesisleri\'nde gerçekleşecek ödül töreninde dereceye giren golf severlere kupa verilecek.

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